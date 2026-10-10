Paolo Bianco. “Un grande successo di squadra”

Written by Redazione• 7:37 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico del Pisa Sc Paolo Bianco ha parlato della vittoria netta ottenuta a Vicenza, ai microfoni di “Oltre il 90esimo” su 50 Canale.

di Antonio Tognoli

“La sosta è stata una manna dal cielo, ho fatto delle valutazioni riguardo alla squadra, una sorta di rodaggio. E’ servita, oggi è stata una conferma. I ragazzi hanno dato continuità rispetto alla prestazione contro il Monaco, prima nel campionato francese. Il campionato, quello serio, parte oggi, l’ho detto anche ai ragazzi“.

“Abbiamo lavorato molto sulla fase difensiva nella sosta, oggi abbiamo fatto bene, abbiamo tenuto l’attenzione sempre alta, ma dobbiamo ancora crescere. Dopo una sosta così lunga, era la prestazione che mi attendevo e che alla fine la squadra ha fatto“.

“Ho la fortuna di vedere ogni giorno questi ragazzi allenarsi, perchè lo fanno molto bene, si impegnano per migliorare, tutti meriterebbero di giocare, ma io sono chiamato a fare delle scelte. Allenare questi ragazzi è una soddisfazione“

“Oggi non parlerei dei singoli, la squadra ha fatto troppo bene, il merito è di tutti, di quelli che hanno giocato e di chi è stato in panchina. Forse dieci punti sono pochi ne mancano qualcuno, ma oggi sono contento“

Last modified: Ottobre 10, 2026