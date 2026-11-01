Paolo Bianco: “Non siamo stati la solita squadra. L’Avellino ha meritato di vincere”

Written by Redazione• 5:36 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico nerazzurro Paolo Bianco analizza nel dopo gara del “Partenio – Lombardi” la sconfitta contro l’Avellino all’interno di “Oltre il 90′” su 50 Canale.

di Antonio Tognoli

“Oggi non siamo riusciti a ripeterci dopo le belle prestazioni con Cremonese, Verona e Palermo – ammette mister Paolo Bianco – Il campo non ci ha aiutato, ma l’Avellino c’è da dirlo ha avuto più voglia di noi. Ha vinto meritatamente e questo bisogna accettarlo“.

“Abbiamo perso molte volte la palla, sulle “seconde palle” e come abbiamo fatto altre volte non siamo riusciti a tamponare gli avversari. Primasso? L’ho cambiato per un problemino che dovremo valutare, non è stata una scelta tecnica“.

“Fisicamente la squadra sta bene, ha corso fino alla fine. E’ chiaro che non siamo stati i soliti, non riuscivamo ad alzare la palla. Se una squadra vince perché è più brava di noi va bene, ma se vince perché ha più voglia di noi questo non va bene“.

Last modified: Novembre 1, 2026