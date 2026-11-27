Written by Redazione• 3:36 pm• Pisa SC

PISA – Nell’anti-vigilia della sfida contro l’Arezzo, in programma domenica 29 novembre ore 19.30 al “Città di Arezzo” mister Paolo Bianco ha incontrato i giornalisti presso la sala stampa “Passaponti” dell’Arena Romeo Anconetani.

di Giovanni Manenti

SULLA SQUADRA. “Mi aspetto di dare continuità alle prestazioni contro Empoli e Modena contro cui abbiamo fatto bene, affrontando un Arezzo, che ha cambiato allenatore che è molto bravo a cambiare volto alle proprie squadre e ciò dovrà farci essere molto attenti alle variazioni tattiche“.

FLASH BACK. “Con il Modena abbiamo rischiato di essere penalizzati per gli interventi di Loyola e Leris che potevano costarci cari, così come sono d’accordo che gli emiliani siano al momento una delle squadre più difficili da affrontare, forse anche perché sono consapevoli della loro forza al contrario di noi, oltre al fatto di ammettere di aver sbagliato con Rao che avrei dovuto inserire prima“.

IL RENDIMENTO. “Sicuramente il dato della differenza di rendimento tra casa e trasferta è lampante, ma per me c’è più rammarico che altro, per alcune incertezze che non ci hanno consentito di avere almeno 4 punti in più che avremmo senz’altro meritati“.

SULL’ASPETTO TATTICO. “Per quanto concerne l’aspetto tattico io preferisco far giocare più attaccanti possibile, vista la qualità dei singoli che ho a disposizione, visto che il calcio è cambiato ed oggi anche gli attaccanti devono saper difendere come ad esempio ha fatto Marras mercoledì in cui ha operato da mezzala pura, oltre ad aver dimostrato di essere uno dei migliori dal punto di vista balistico, avendo già realizzato 5 reti in stagione“.

UNDICI INCERTO. “Per domenica devo ancora valutare dopo le rifiniture di questi ultimi due giorni, potendo esserci delle novità visto che contro Empoli e Modena hanno giocato praticamente gli stessi”

SULL’AREZZO. “Per quanto concerne l’Arezzo hanno mixato giovani e meno giovani e toccherà a Caserta trovare le soluzioni per ribaltare la situazione“.



SUI TIFOSI. “Per quanto concerne la presenza dei tifosi all’allenamento, la cosa non può che farci piacere come già avvenuto per il fatto di averci accompagnato alla partenza per Empoli, se dipendesse da me li farei assistere ad ogni allenamento“.

Last modified: Novembre 27, 2026