Paolo Bianco: “Meritavamo di conquistare i tre punti”

Written by Redazione• 7:55 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico del Pisa Paolo Bianco commenta il pareggio ottenuto al “Bentegodi” nel post gara ai microfoni di 50 Canale.

di Antonio Tognoli

SULLA GARA. “Sarebbe stato un peccato perderla, oggi la squadra meritava l’intera posta, ci ho sperato fino alla fine. La squadra ha risposto bene, ma il calcio è questo“.

SU TRAMONI. “Ho preferito tenere Matteo Tramoni a riposo in virtù di queste tre gare ravvicinate. Speriamo di recuperarlo per mercoledì“.

SU RAO. “Rao è stato bravo, sapevo che era pronto per giocare dall’inizio e può far male a qualunque avversario“.

SU MARRAS. “Marras l’ho inserito per Zanon facendolo giocare a sinistra non nel suo ruolo. So però che ha delle qualità importanti e che può determinare le partite e così è stato“.

SU FERRAH. “Ferrah l’ho tolto era arrabbiato ed è normale che sia così, ma volevo provare con Piccinini a mettere più giocatori possibili in area per provare le soluzioni aeree“.

Last modified: Ottobre 25, 2026