Paolo Bianco: “Mantova test importante, mi aspetto una risposta positiva dalla squadra”

Written by Redazione• 1:27 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della partenza per Mantova il tecnico del Pisa Paolo Bianco ha incontrato i giornalisti presso la “Sala Passaponti” della Cetilar Arena.

di Giovanni Manenti

ASSENTI. “Contro il Mantova mancheranno solo Marras e Bozhinov, oltre ovviamente a Leris squalificato“.



SULLA GARA DI COPPA. “La gara di Coppa Italia ha portato di positivo, al di là del lato negativo della sconfitta e del fatto di essere un po’ troppo timidi e rispettosi dell’avversari. Credo che a Firenze la squadra non sia stata consapevole delle sue potenzialità per far male alla Fiorentina ed è questo il punto su cui dobbiamo crescere, così come ribadisco che sono contento di affrontare una squadra motivata come il Mantova perché sono sicuro che ciò rappresenterà uno stimolo per far bene“.

SUL MANTOVA. “Il Mantova è una buona squadra che sta facendo bene sulla scia del buon finale di campionato scorso, avendo confermato lo stesso tecnico e rafforzato l’organico, così che è un test importante per noi e mi aspetto una risposta positiva della squadra“.

SUL MODULO. “Per il modulo noi allenatori dobbiamo essere bravi a mettere i giocatori nelle migliori condizioni per esprimere il loro potenziale, anche se in difesa abbiamo subito gol non per il modulo, ma per una errata interpretazione del gioco, come è successo nelle tre reti subite con l’Entella, dopo il primo e le ultime due reti a Firenze“.

SUGLI ATTACCANTI. “Per quanto concerne gli attaccanti, ricordo che noi siamo la squadra che più di ogni altra ha tirato in porta e che Petagna nelle gare in casa ha avuto almeno quattro o cinque occasioni per poter segnare“

SU CARACCIOLO E LA DIFESA. “Su Caracciolo non ci sono problemi, il giocatore tiene al Pisa più di ogni altro e quindi se è in condizione giocherà perché è l’anima della squadra. Per quel che riguarda la posizione di Caracciolo è chiaro che se voglio giocare con una difesa alta, non posso fare affidamento su di lui, mentre per Canestrelli è vero che con l’Entella non ha giocato bene, ma era lo stesso che aveva disputato una buona partita con la Juve Stabia e per il fatto che non sia adatto come centrale di difesa, ricordo che noi giochiamo con la difesa a quattro e pertanto il problema non si pone“.

SU RAO. “Rao ha fatto molto bene a Firenze, ma deve ancora migliorare in certe situazioni, lui sa che è un giocatore del Napoli che lo ha prestato al Pisa per farlo migliorare, così come ha disputato una buona partita Loyola che ha giocato bene e si è guadagnato la chance di diventare titolare“.

Last modified: Settembre 18, 2026