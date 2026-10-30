Paolo Bianco: “Le ultime tre gare hanno dimostrato la grande crescita del gruppo. Ad Avellino consapevoli della nostra forza”

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PISA – Non ci sono soste ed ecco il terzo impegno in una settimana che si avvicina. Motivo per cui mister Paolo Bianco venerdì ha incontrato i giornalisti nella sala stampa “Passaponti” dell’Arena Garibaldi, per la consueta conferenza per presentare la sfida del “Partenio” di Avellino in programma domenica 1 novembre alle ore 15.

di Giovanni Manenti

ROSA AL COMPLETO. “Veniamo da una settimana molto intensa dove avremmo potuto raccogliere di più, ma con ottime condizioni fisiche ragion per cui andiamo con fiducia ad Avellino consapevoli di affrontare una squadra forte ma con la consapevolezza della nostra forza e la volontà di proseguire nel percorso di crescita che stiamo seguendo, grazie anche al fatto di avere la rosa pressoché al completo il che mi può consentire di valutare anche alcune rotazioni“.

FLASH BACK. “Per quanto riguarda la gara con il.Palermo, non sono d’accordo sul fatto di una mancanza di concentrazione ad inizio ripresa, in quanto a mio parere l’approccio è stato migliore di quello di inizio gara, avendo in un paio di occasioni rischiato di segnare il terzo goal e la rete subita la imputo più ad una disattenzione che non ad una mancanza di concentrazione“.

SU LOYOLA E PETAGNA. “Per i singoli, Loyola è cresciuto molto, ragion per cui ha avuto le sue opportunità, mentre Petagna deve essere tranquillo in quanto fa un lavoro che pochi altri eseguono in Serie B ed anche con il Palermo è stato determinante nell’azione del pari, considerando che è stato anche sfortunato nelle prime partite altrimenti avrebbe potuto segnare un paio di reti“.

SULLA SQUADRA. “La squadra è in crescita come hanno dimostrato le ultime tre sfide in quanto ha saputo reagire allorché siamo andati in svantaggio, se si analizzano le prestazioni forse quella che più meritavamo di pareggiare era quella con la Cremonese, circostanza che mi dà fiducia in ordine al completamento del percorso di crescita“.

SU PRIMASSO. “Primasso è da elogiare per la sua caratteristica di leader al netto della giovane età, anche se ciò non vuol dire che sarà sempre titolare in quanto abbiamo altre valide alternative in difesa, non dimenticandoci di Caracciolo e Canestrelli“.

SU BOZHINOV, LOYOLA e ANGORI. “Per quanto concerne Bozhinov e Loyola, gli unici due confermati tra quelli arrivati a gennaio, la loro crescita dipende per primo dall’essersi adeguati al nostro calcio, provenendo da un Paese ed un Campionato diverso, una circostanza simile anche per Loyola in quanto il calcio sudamericano è molto diverso da quello europeo, ma è stato bravo ad adattarsi alla nuova realtà, mentre per ciò che concerne Angori è un giocatore che dà il meglio di sé allorché spinge, in ciò aiutato anche dal sincronismo con Leris, caratteristica importante per mantenere gli equilibri nell’ambito dei 90 minuti“.

SUL CAMPIONATO. “Questo torneo non è per me una sorpresa, in quanto le prime della graduatoria hanno mantenuto lo stesso allenatore e lavorano su di un organico consolidato, tranne il Modena che ha cambiato guida tecnica ma che è molto forte ed una dirigenza ambiziosa che punta alla Serie A, un obiettivo che prima o poi raggiungerà“.

Last modified: Ottobre 30, 2026