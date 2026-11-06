Paolo Bianco: “La squadra sta bene. SudTirol squadra ben organizzata. Confente ottimo portiere gode della mia completa fiducia”

Written by Redazione• 2:06 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della sfida tra Pisa e SudTirol mister Paolo Bianco ha incontrato la stampa presso la Sala Passaponti dell’Arena Garibaldi.

di Giovanni Manenti

FLASH BACK. “Credo che il Pisa abbia ricevuto troppi complimenti dopo le gare contro Verona e Palermo in quanto una squadra matura doveva portare a casa i tre punti, così come ha ricevuto troppe critiche per la sconfitta di Avellino, pur non essendo certamente contento della prestazione, non siamo andati così male come è stato descritto”.

SULLE PAROLE DI COMOLLI. “Per quanto concerne il messaggio del Presidente, ho detto sin dal mio arrivo a Pisa di avere l’ambiente per arrivare in Serie A, ma ciò non vuol dire che dobbiamo a tutti i costi raggiungere l’obiettivo della Promozione quest’anno, l’importante è sapere che questa è la base di un progetto che dovrà essere portato a termine indipendentemente se vi sarò io o meno alla guida della squadra”.

L’UMORE DELLA SQUADRA. “Fisicamente la squadra sta bene, anche se è indubbio che il trittico contro Cremonese, Verona e Palermo abbia determinato uno stress mentale non indifferente e sulla scorta di quanto appena detto, è stata positiva aver avuto una settimana intera a disposizione per allenarci, così come potrà risultare importante la sosta per recuperare la migliore condizione psicofisica”.

SUL SUDTIROL. “Per quanto concerne il SudTirol ha cambiato allenatore che stimo, al.pari del Direttore Sportivo. E’ una squadra molto ben organizzata ed equilibrata e difficile da superare ed il fatto di poter riempire l’area per sbloccare il risultato può essere una soluzione, ma anche ad Avellino lo abbiamo fatto senza però riuscire a concretizzare”.

SUI SINGOLI. “Per quanto concerne i singoli, sono consapevole che ci sono giocatori che stanno giocando poco e che meriterebbero più spazio anche per l’impegno che mettono negli allenamenti. Uno fra tutti Piccinini che concordo con il fatto che sia utilizzabile a partita in corso per le sue caratteristiche, in questo è stato penalizzato da alcune scelte obbligate che ho dovuto fare, mentre per quel che riguarda Confente, confermo che il portiere gode della mia completa fiducia, considerandolo uno dei migliori estremi difensori per la categoria”.

Last modified: Novembre 6, 2026