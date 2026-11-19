Written by Redazione• 5:11 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico del Pisa Paolo Bianco ha incontrato i giornalisti nella Sala Stampa “Passaponti” dell’Arena Romeo Anconetani nell’anti-vigilia della sfida contro l’Empoli, in programma sabato 21 novembre alle ore 19.30 al “Carlo Castellani Computer Gross Arena“.

di Giovanni Manenti

SULL’ASSENZA DEI TIFOSI. “Per l’aspetto dei tifosi confermo che un calcio senza tifosi è penalizzante per tutti ed in particolare per noi che abbiamo un grande sostegno, mentre dal punto di vista della preparazione per il Derby di Empoli, abbiamo lavorato molto bene e credo di essere preparati per affrontare una squadra che è in crisi di risultati ma non di prestazioni“.

SOSTA UTILE PER RICARICARCI. “È vero che veniamo da 3 punti in 4 partite anche se dal punto di vista delle prestazioni avremmo meritato di più e sotto questo punto di vista la sosta è stata utile come la precedente per mettere a posto alcune situazioni tattiche soprattutto nell’atteggiamento di non voler subire goal in quanto la percentuale delle reti subite rispetto ai tiri subiti“.

FASE DIFENSIVA. “Io credo che il calcio sia cambiato, in particolare nella fase difensiva, in quanto al difensore viene chiesto non solo di difendere ma anche di impostare in un modo di giocare in cui vi è molto più pressing rispetto al passato“.

SU RAO E I NAZIONALI. “Non mi stupisce la rete di Rao in quanto io gliele vedo fare in allenamento e potrebbe giocare anche in una Nazionale di maggiore livello, mentre tutti gli altri sono rientrati dalle Nazionali in buone condizioni, compreso Loyola che è stato l’ultimo a tornare“.

SU ZANON. “Per ciò che concerne Zanon è uno dei giocatori più impiegati e se con il SudTirol non ha giocato e perché ho preferito Marras per le sue caratteristiche dalla metà campo in avanti, mentre per Rao confermo che il ragazzo gode della mia stima, avendo solo due problemi, ovvero che davanti ha un giocatore come Tramoni di grande spessore e, rispetto a quest’ultimo, ha anche meno capacità di leggere le partite, ma ciò non toglie che possa trovare spazio anche in altre zone del campo“



TOUR DE FORCE. “È vero che abbiamo un tour de Force di partite ravvicinate ed è possibile che possa fare del turnover, ma come mia abitudine preferisco affrontare una partita alla volta e le decisioni le assumo alla fine di ogni gara, sperando di vedere sul campo la determinazione necessaria per tornare a quella vittoria che ci avrebbe consentito di vivere in maniera diversa questo periodo di stagione“.

Last modified: Novembre 19, 2026