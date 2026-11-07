Paolo Bianco: “Abbiamo commesso troppi errori in fase di impostazione”

Written by Redazione• 5:19 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico nerazzurro Paolo Bianco ha parlato nell’immediato dopo gara della sfida pareggiata contro il SudTirol.

di Antonio Tognoli

“Il SudTirol è stato molto bene nella gestione della palla, noi abbiamo avuto troppa fretta quando recuperavamo palla. Peccato perchè dopo il secondo vantaggio nostro abbiamo subito preso gol. Abbiamo però fatto di tutto per vincere fino alla fine“

“Noi dobbiamo essere più sereni. Tecnicamente abbiamo sbagliato molto, abbiamo avuto troppa fretta e questo non dobbiamo farlo. Dobbiamo lavorare tanto ancora sulla fase difensiva, non sono preoccupato è un momento che va cosi, devo lavorare perché la situazione cambi“.

“Una volta passati nuovamente in vantaggio ho tolto Pittarello perchè non volevo rischiare nulla e quando hanno pareggiato volevo vincerla ed ho nuovamente inserito Rao“

Last modified: Novembre 7, 2026