Palazzo Blu aperto fino a mezzanotte per la Luminara di San Ranieri

Written by Redazione• 3:17 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Palazzo Blu si prepara a illuminare la notte della Luminara. Martedì 16 giugno, in occasione della vigilia della Festa di San Ranieri, il museo resterà aperto fino a mezzanotte per accogliere i visitatori che saranno a Pisa per assistere allo spettacolo dei Lungarni rischiarati dai lumini.

Per l’occasione sarà visitabile la mostra “I fratelli Gioli e la pittura a Pisa tra Ottocento e Novecento”, che attraverso oltre cento opere propone un viaggio nella stagione artistica che raccolse e rinnovò l’eredità macchiaiola e postmacchiaiola a Pisa tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.

Fulcro del percorso espositivo sono i dipinti di Francesco e Luigi Gioli, figure centrali di questa vicenda artistica. Attorno alle loro opere si sviluppa un più ampio racconto dedicato alla pittura a Pisa e nel territorio toscano, con capolavori provenienti da importanti musei italiani.

Accanto ai lavori dei fratelli Gioli, la mostra presenta anche dipinti di Adolfo e Angiolo Tommasi, Plinio Nomellini, Amedeo Lori, Spartaco Carlini e numerosi altri artisti che animarono il panorama figurativo tra Pisa, Livorno e Firenze.

Per tutto il mese di giugno è inoltre attiva la promozione “Tre percorsi, un solo biglietto”: acquistando il biglietto della mostra “I fratelli Gioli e la pittura a Pisa tra Ottocento e Novecento”, Palazzo Blu offre gratuitamente anche l’ingresso all’esposizione permanente del museo, con le sale della dimora storica e la celebre opera “Cristo e la Samaritana al pozzo” di Artemisia Gentileschi, e alla mostra “Piero Macola. Paesaggi di vita”.

Martedì 16 giugno Palazzo Blu sarà aperto dalle 10 a mezzanotte, con ultimo ingresso in mostra entro le ore 23. Mercoledì 17 giugno, giorno di San Ranieri, il Palazzo sarà invece aperto dalle 10 alle 20, con ultimo ingresso entro le ore 19.

Per informazioni è possibile consultare il sito palazzoblu.it.

Last modified: Giugno 15, 2026