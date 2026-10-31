“P.arte da Noi”, al via la XV stagione teatrale

Written by Redazione• 10:04 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Da Dario Vergassola a Domenico Iannacone: un programma per tutti i gusti, tra comicità e teatro civile

Risate, storie che emozionano e spettacoli che invitano a guardare la realtà da prospettive diverse. Venerdì 6 novembre prende il via la XV edizione di P.arte da Noi, la stagione teatrale organizzata da Officine Papage, con la direzione artistica di Marco Pasquinucci e la direzione organizzativa di Annastella Giannelli.

Il programma coinvolge i Comuni di Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina e Monteverdi Marittimo, con appuntamenti che spaziano dalla comicità alla narrazione, fino al teatro civile e alle occasioni di approfondimento. In cartellone artisti e compagnie di rilievo, spettacoli per pubblici diversi e matinée dedicate alle scuole: una stagione che alterna leggerezza e riflessione, senza rinunciare alla capacità del teatro di divertire, emozionare e interrogare il presente.

Primo appuntamento venerdì 6 novembre al Teatro dei Coraggiosi di Pomarance (ore 21.00) con un evento speciale organizzato direttamente dal Gruppo UAO – Consulta Giovani di Pomarance, ovvero lo spettacolo del Theatre DeGart “FABOO. Il potere dell’immaginazione!” Arrivato semifinalista a Spain’s Got Talent 2019 “Faboo” è uno spettacolo divertente e sorprendente, che invita grandi e piccoli a riscoprire la fantasia, a guardare il mondo con occhi curiosi e a lasciarsi incantare dalle infinite possibilità che si nascondono negli oggetti di tutti i giorni. L’evento vedrà i ragazzi della Consulta Giovani in prima linea nella gestione della serata (biglietto unico 5 euro).

Al Teatro dei Coraggiosi la stagione prosegue domenica 15 novembre, ore 21.15, con “La cena dei cretini”, uno dei testi più celebri del drammaturgo francese Francis Veber, portato in scena dalla compagnia The Kitchen Company. Protagonista è François Pignon, personaggio tragicomico che richiama, per le sue disavventure, il nostro Ugo Fantozzi. Tra equivoci, gag e situazioni paradossali, la commedia mette in luce le contraddizioni dei suoi personaggi, dando vita a una serata all’insegna della comicità.

Martedì 17 novembre, alle ore 21.00, il Teatro dei Coraggiosi ospita Marco Martinelli, fondatore insieme a Ermanna Montanari del Teatro delle Albe e sette volte Premio Ubu per la regia, la drammaturgia e la pedagogia teatrale. L’artista presenta una lettura scenica di “Coro”, la sua più recente opera letteraria. A nove anni da “Farsi luogo”, Martinelli torna a riflettere sulla propria esperienza di teatro come pratica collettiva e «messa in vita», ripercorrendo il lavoro svolto nel corso degli anni con i cittadini. Il libro diventa così una mappa di esperienze artistiche e umane, in cui il teatro si intreccia con la comunità e il suo potenziale trasformativo.

A Monteverdi Marittimo la stagione inaugura con un appuntamento dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Domenica 29 novembre, presso la Sala Polifunzionale, ore 18.30, Luisa Borini porta in scena “Molto dolore per nulla”, un monologo in cui comicità e commozione si mescolano per fare spazio al delicato tema della dipendenza affettiva. Racconto intimo e intenso in cui la narrazione personale diventa il punto di partenza per una riflessione universale.

Last modified: Ottobre 31, 2026