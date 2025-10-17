Ottica Simonelli, stile ed attenzione per gli occhi

Written by admin• 5:10 pm• Redazionale aziende

Pisa (venerdì, 17 ottobre 2025) — Gli occhiali sono oggi molto più di un semplice ausilio visivo: sono un vero e proprio accessorio di stile, un tratto distintivo della personalità. Ma alla base di ogni scelta estetica, c’è un’esigenza fondamentale: il benessere e la salute degli occhi. È su questa filosofia che da oltre cinquant’anni si fonda il lavoro di Ottica Simonelli, realtà di eccellenza con sede a Ponsacco e Terricciola, guidata con passione e competenza dai fratelli Alessandro e Gabriele Simonelli, dottori in ottica, optometria e contattologia avanzata.

di Matteo Della Bartola

Fondata nel 1969 da Giovanni Simonelli, l’azienda è cresciuta nel tempo mantenendo sempre al centro la persona e la qualità del servizio. Un’evoluzione costante che ha portato Ottica Simonelli a diventare oggi un vero centro specialistico per la salute visiva, senza mai rinunciare all’eleganza e al design delle migliori marche: Chanel, Armani, Bulgari e molti altri brand internazionali sono presenti nei punti vendita, dove ogni cliente è seguito con cura e professionalità.

Presso Ottica Simonelli si trovano non solo un’ampia selezione di montature e lenti, ma anche le più moderne tecnologie di centraggio computerizzato e lenti oftalmiche di ultima generazione, ideali per chi passa molte ore al computer o ha esigenze visive specifiche.

Il reparto di contattologia avanzata è un altro fiore all’occhiello dell’azienda, dove viene applicata con successo l’ortocheratologia notturna: una soluzione innovativa che consente ai miopi di vedere bene durante il giorno senza occhiali, semplicemente indossando lenti speciali durante il sonno.

Ottica Simonelli integra l’attività commerciale con quella ambulatoriale. Nella sezione specialistica opera anche un medico oculista, che si occupa di riabilitazione visiva, diagnosi dell’occhio pigro con strumentazioni americane all’avanguardia, misurazione del campo visivo, pressione oculare e screening per bambini, tutto senza l’uso di gocce.

Inoltre, nel mese di ottobre è attiva la campagna di prevenzione visiva, con screening gratuiti per adulti e bambini. Un’occasione importante per prendersi cura della propria vista con l’affidabilità di un team di esperti.

