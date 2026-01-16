Ottica Claro: numeri da record tra innovazione e cura del cliente

Written by admin• 2:36 pm• Redazionale aziende

Non è solamente una nuova apertura, ma un vero e proprio caso di successo quello ottenuto dal negozio di Ottica Claro a Pontasserchio. A solo poco più di un mese dal taglio del nastro, il punto vendita ha già scalato le classifiche della catena, registrando numeri record che lo posizionano come il negozio più performante del gruppo a livello nazionale.

di Alice Bani

Un riscontro straordinario che ha superato ogni aspettativa iniziale e che non accenna a fermarsi. Ed è proprio per questo che il team di Ottica Claro desidera ringraziare di cuore tutta la comunità di Pontasserchio per l’accoglienza e la fiducia ricevuta.

Per celebrare questo traguardo e rispondere alla fiducia dei cittadini, Ottica Claro lancia una campagna promozionale esclusiva dedicata alle lenti progressive, pensata proprio per chi ha avuto, e ha tuttora, difficoltà a indossare delle lenti con questa tipologia di correzione. Spesso, l’adattamento alle lenti multifocali può risultare complesso, causando fastidi come vertigini o nausea. Per superare questi ostacoli, Ottica Claro introduce una tecnologia rivoluzionaria che si serve della realtà aumentata.

Presso il punto vendita di Pontasserchio, i clienti potranno richiedere una consulenza specifica gratuita e senza obbligo di acquisto. Il cuore del test è l’utilizzo di un sofisticato visore di realtà aumentata. Indossando questo visore, l’utente osserva un ambiente esterno virtuale; nel frattempo, il software va a rilevare con precisione il movimento degli occhi. I dati acquisiti, vengono trasformati in una mappatura, che permetterà di costruire una lente “sartoriale”, progettata esattamente sulle abitudini e necessità visive del cliente. Il risultato è una lente progressiva che garantisce un comfort visivo naturale fin dal primo utilizzo, eliminando i disagi relativi all’adattamento.

La promozione include un vantaggio concreto per chiunque deciderà di investire nel proprio benessere visivo. Chi sceglierà di acquistare nuove lenti progressive potrà usufruire di un voucher di 100 euro. L’iniziativa è rivolta soprattutto a chi possiede già vecchie lenti con cui non si trova più soddisfatto, avendo così l’opportunità di passare a una tecnologia superiore ma a un prezzo più che agevolato. Ottica Claro vi aspetta per una prova gratuita a Pontasserchio, in via Che Guevara 19, un’occasione per cambiare il vostro modo di guardare il mondo.

