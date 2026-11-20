Written by Redazione• 11:46 am• Peccioli, Attualità

Le associazioni contestano il via libera al progetto di Novatosc: al centro del ricorso la natura sperimentale della tecnologia, il principio di precauzione e la valutazione degli impatti cumulativi

PECCIOLI – Il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) e Zero Waste Italy – Rifiuti Zero Italia hanno impugnato davanti al TAR della Toscana le autorizzazioni per il nuovo impianto di ossicombustione di Peccioli, proposto dalla società Novatosc srl.

Le due associazioni, rappresentate dall’avvocato Luca Scarselli del Foro di Pisa, contestano i provvedimenti relativi al progetto denominato “Impianto di ossidazione termica mediante tecnologia flameless con recupero di materia”.

Secondo quanto riportato nel comunicato, la Regione Toscana ha autorizzato l’intervento con il provvedimento autorizzatorio unico regionale, approvato con deliberazione di Giunta numero 1079 del 7 settembre 2026, al termine della procedura di valutazione d’impatto ambientale. La richiesta autorizzativa riguarda un massimo di 177mila tonnellate annue di rifiuti solidi e 75mila tonnellate di percolati.

Al centro del ricorso c’è la contestazione del rilascio di un’autorizzazione ordinaria per una tecnologia che le associazioni ritengono ancora sperimentale. GrIG e Zero Waste Italy denunciano inoltre il mancato rispetto del principio di precauzione, una scarsa coerenza con la pianificazione regionale dei rifiuti e l’insufficiente valutazione degli impatti cumulativi sull’ambiente e sul tessuto socioeconomico, considerando gli impianti già presenti nell’area.

Le associazioni esprimono anche il timore che il progetto possa aumentare i flussi di rifiuti verso la Valdera e disincentivare raccolta differenziata e riciclaggio.

Una posizione contrapposta a quella espressa dal presidente della Regione Eugenio Giani, che ha presentato il via libera come un passaggio verso un sistema capace di ridurre il ricorso alla discarica e trasformare i rifiuti in energia.

Con il ricorso, le associazioni chiedono ora ai giudici amministrativi di verificare la legittimità dei provvedimenti autorizzativi.

Last modified: Novembre 20, 2026