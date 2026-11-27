Written by Redazione• 9:49 am• Volterra

Dopo il sopralluogo al nuovo parcheggio, la commissaria provinciale della Lega sollecita risposte da Asl e Regione. Sulla struttura interviene anche Volterra Civica.

VOLTERRA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Elena Meini, commissaria provinciale della Lega di Pisa.

Quante risorse servono per completare il parcheggio dell’ospedale e quando partiranno i lavori della nuova REMS? Sono le domande che Elena Meini, commissaria provinciale della Lega di Pisa, rivolge all’Asl Toscana nord ovest e alla Regione dopo il sopralluogo alla nuova area di sosta.

Secondo Meini, il parcheggio offre meno posti rispetto a prima. Il progetto originario prevedeva due livelli, ma, ricostruisce la commissaria, l’Asl ha motivato con l’aumento dei costi la scelta di realizzare soltanto il piano terra. Meini chiede all’azienda sanitaria di quantificare la spesa necessaria per completare l’opera e alla Regione di chiarire se intenda finanziarla.

La commissaria chiede inoltre una data per l’apertura del cantiere della nuova Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) e vuole sapere se l’aumento dei costi abbia inciso anche su questo intervento. Sul tema è intervenuto Paolo Moschi, coordinatore della Coalizione Volterra Civica, secondo cui i lavori erano già stati oggetto di gara anni fa e gli operatori attendono ancora una sede definitiva e più capiente.

«Sarò una spina nel fianco dell’Asl e della Regione», ha dichiarato Meini, spiegando che continuerà a seguire anche le scelte sui servizi, sul personale e sugli investimenti per il presidio ospedaliero.

Last modified: Novembre 27, 2026