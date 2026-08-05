Ospedale di Comunità di Navacchio: raggiunto l’accordo per la riorganizzazione e il potenziamento dell’intera struttura

Written by Redazione• 9:01 am• Cascina, Attualità, Politica

Il Comune di Cascina: “Esito positivo frutto di un lavoro costante e di una sinergia fondamentale con il territorio e tra istituzioni“

CASCINA – Si è concluso con esito positivo il recente tavolo istituzionale dedicato al futuro della Casa di Cura Misericordia di Navacchio e in particolare dell’attività di Ospedale di Comunità. All’incontro hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Cascina, della Regione Toscana, delle Direzioni dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (AOUP), insieme alla Casa di Cura Misericordia di Navacchio.

Al centro del confronto, svolto in un clima di piena collaborazione, la condivisione di un nuovo assetto organizzativo volto a ottimizzare la funzionalità della struttura e a rispondere in modo ancora più efficace ed efficiente ai bisogni assistenziali del territorio. L’intesa prevede inoltre un monitoraggio continuo e puntuale delle attività e dei flussi per valutare l’efficacia delle misure adottate e apportare tempestivamente eventuali adeguamenti.

“Come amministrazione comunale – dichiara Giulia Guainai, assessora ai servizi sociosanitari – seguiamo da anni e con la massima attenzione la situazione dell’Ospedale di Comunità di Navacchio. In questi ultimi mesi l’impegno è stato costante e quotidiano, attraverso un’interlocuzione fitta e continua con la Regione Toscana e la Dirigenza dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest. Accogliamo con grande soddisfazione l’attenzione che la Regione, l’Ausl TNO e l’AOUP hanno riservato alla Misericordia di Navacchio: un riconoscimento meritato, frutto dell’ottimo lavoro svolto con dedizione per decenni da questa realtà, diventata un punto di riferimento imprescindibile per la sanità territoriale dell’area pisana e non solo. Un ringraziamento speciale va all’assessora regionale Monia Monni e allo staff dell’assessorato alla sanità, così come ai vertici dell’Ausl TNO e dell’AOUP per la disponibilità e la volontà di valorizzare pienamente questo presidio al servizio dei cittadini.“

L’accordo segna un passo avanti decisivo per il consolidamento della rete dei servizi sanitari territoriali, garantendo continuità assistenziale e standard elevati di cura per tutta la comunità.

Last modified: Agosto 5, 2026