Written by Redazione• 4:25 pm• Redazionale aziende, Un incontro che vale Oro

Pechino porta le proprie disponibilità a circa 2.435 tonnellate. Il patrimonio aureo italiano resta vicino a 2.452 tonnellate, mentre il prezzo internazionale registra un brusco ribasso.

La Cina continua ad acquistare oro, ma non ha ancora raggiunto le riserve italiane. È uno degli aspetti più interessanti che emergono dagli ultimi dati sulle disponibilità auree delle banche centrali.

di Emilia Beria d’Argentine

Secondo il World Gold Council, nell’ottobre 2026 la People’s Bank of China ha aumentato le proprie riserve di circa 26 tonnellate, portando il totale a 2.435 tonnellate. La crescita prosegue ormai da 24 mesi consecutivi. L’Italia, con circa 2.452 tonnellate custodite nelle riserve ufficiali, conserva un vantaggio di quasi 17 tonnellate. Il confronto assume particolare rilievo in una fase in cui il prezzo dell’oro sta attraversando una correzione significativa.

Due patrimoni costruiti in modo diverso

L’Italia dispone di una delle maggiori riserve auree nazionali al mondo, preceduta soltanto da Stati Uniti e Germania nella graduatoria dei singoli Paesi. Si tratta di un patrimonio accumulato storicamente, che continua a rappresentare una componente importante delle riserve ufficiali gestite dalla Banca d’Italia.

La Cina presenta invece una dinamica differente. Negli ultimi due anni la banca centrale ha comunicato incrementi mensili senza interruzioni, ampliando progressivamente la quantità di oro detenuta. Il dato non permette di prevedere quando, o se, le riserve cinesi supereranno quelle italiane. Le decisioni future delle autorità monetarie dipendono da numerose variabili e non seguono necessariamente un ritmo costante.

Perché Pechino aumenta le riserve

Per una banca centrale, l’oro rappresenta una forma di diversificazione delle attività ufficiali. A differenza di un titolo obbligazionario, il metallo non costituisce un credito nei confronti di un emittente. Questa caratteristica può contribuire alla gestione dei rischi legati alla composizione delle riserve. Nel caso cinese, gli acquisti vengono spesso analizzati nel contesto delle trasformazioni degli equilibri monetari internazionali. Occorre però distinguere i fatti dalle interpretazioni: l’aumento delle riserve auree è documentato, mentre non è corretto dedurre da ogni acquisto una precisa scelta di riduzione dell’utilizzo del dollaro.

Il ribasso dei prezzi

Nel frattempo, il mercato internazionale dell’oro si trova sotto pressione.

Il 20 novembre 2026 Reuters ha segnalato quotazioni scese fino a circa 3.500 dollari l’oncia, con una perdita settimanale vicina al 9,4%. Tra le cause figurano il rafforzamento del dollaro, le aspettative di tassi statunitensi più elevati e le vendite degli investitori in cerca di liquidità. È significativo che la banca centrale cinese abbia incrementato le riserve anche in ottobre, un mese nel quale il riferimento internazionale dell’oro in dollari ha registrato una flessione del 6,3%. Questo non dimostra che Pechino acquisti sistematicamente durante i ribassi. Mostra, più semplicemente, che le scelte di accumulo possono proseguire anche quando le quotazioni scendono.

Il ruolo dell’oro nelle riserve nazionali

La domanda delle banche centrali non riguarda soltanto la Cina. Secondo il World Gold Council, nel terzo trimestre 2026 gli acquisti netti complessivi delle istituzioni monetarie sono stati stimati in 321 tonnellate, in aumento del 42% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le cifre confermano il ruolo dell’oro nella diversificazione delle riserve, pur senza fornire indicazioni certe sull’andamento futuro del prezzo. Il confronto tra Italia e Cina evidenzia infine una distinzione essenziale: il valore strategico delle riserve non dipende esclusivamente dalla frequenza degli acquisti, ma anche dalla quantità già detenuta e dalle scelte compiute nel lungo periodo.

Fonti

Last modified: Novembre 23, 2026