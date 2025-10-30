Ormoni e alimentazione dopo i 40: equilibrio e consapevolezza

Written by admin• 3:45 pm• Quaranta sfumature d'energia

A cura della Dott.ssa Sonia Vellere – Metodo Integrato

Dopo i 40: il corpo cambia, cambiamo anche noi

Dopo i 40 anni, molte donne sperimentano cambiamenti fisici ed emotivi legati a oscillazioni ormonali: metabolismo più lento, variazioni nel ciclo, insonnia, irritabilità o ritenzione idrica.

Non si tratta di “decadimento”, ma di una nuova fase della vita che può essere affrontata con consapevolezza, alimentazione mirata e cura di sé.

Cibi che supportano il benessere femminile

Semi oleosi (lino, sesamo, girasole, zucca, chia): ricchi di lignani e acidi grassi buoni, supportano la regolazione ormonale e favoriscono la salute della pelle.

(lino, sesamo, girasole, zucca, chia): ricchi di lignani e acidi grassi buoni, supportano la regolazione ormonale e favoriscono la salute della pelle. Verdure crucifere (broccoli, cavoli, cavolini di Bruxelles, rucola): contengono sostanze naturali che aiutano il fegato a metabolizzare gli ormoni in eccesso e riducono il rischio di squilibri.

(broccoli, cavoli, cavolini di Bruxelles, rucola): contengono sostanze naturali che aiutano il fegato a metabolizzare gli ormoni in eccesso e riducono il rischio di squilibri. Fitoestrogeni : legumi come soia, ceci e lenticchie contengono isoflavoni, sostanze naturali che mimano delicatamente l’azione degli estrogeni, attenuando vampate e sbalzi d’umore.

: legumi come soia, ceci e lenticchie contengono isoflavoni, sostanze naturali che mimano delicatamente l’azione degli estrogeni, attenuando vampate e sbalzi d’umore. Proteine di qualità: fondamentali per mantenere tono muscolare e favorire sazietà, da alternare tra fonti vegetali e animali.

Evitare i falsi miti

Zuccheri “di conforto” : i picchi glicemici peggiorano irritabilità e cali di energia, alimentando un circolo vizioso.

: i picchi glicemici peggiorano irritabilità e cali di energia, alimentando un circolo vizioso. Alcol “rilassante” : in realtà accentua insonnia, ritenzione e aumenta lo stress ossidativo.

: in realtà accentua insonnia, ritenzione e aumenta lo stress ossidativo. Diete estreme: saltare pasti o seguire regimi iper-restrittivi mette sotto pressione corpo e mente, amplificando squilibri ormonali.

L’approccio psicologico: accogliere un corpo che cambia

Spesso, la difficoltà non è solo fisiologica, ma anche emotiva: guardarsi allo specchio e non riconoscersi, sentirsi meno “in forma” o meno attraenti.

Il Metodo Integrato lavora anche su questo piano:

Mindfulness corporea : imparare ad ascoltare e rispettare i segnali del corpo, senza giudizio.

: imparare ad ascoltare e rispettare i segnali del corpo, senza giudizio. Resilienza emotiva : riconoscere che la bellezza non si misura con la bilancia, ma con l’energia e la vitalità.

: riconoscere che la bellezza non si misura con la bilancia, ma con l’energia e la vitalità. Nuove abitudini: non “ritorno al passato”, ma costruzione di una nuova identità femminile più consapevole e centrata.

Ricetta “Equilibrio Donna” – Bowl fitoestrogenica

Ingredienti (per 1 persona):

60 g di quinoa o riso integrale

100 g di ceci lessati

½ avocado a fettine

1 manciata di rucola fresca

1 cucchiaio di semi di lino macinati

1 cucchiaio di semi di zucca

Olio extravergine d’oliva, succo di limone, un pizzico di sale marino

Preparazione:

Cuoci la quinoa e lasciala raffreddare leggermente. In una ciotola unisci rucola, ceci e avocado. Aggiungi la quinoa come base, spolvera con semi di lino e zucca. Condisci con olio e limone.

→ Una bowl che combina fibre, proteine, grassi buoni e fitoestrogeni: saziante, equilibrata e ideale per sostenere corpo e mente.

Il Metodo Integrato della Dott.ssa Sonia Vellere

Ogni donna merita un percorso personalizzato che unisca:

Nutrizione mirata per sostenere il benessere ormonale.

per sostenere il benessere ormonale. Psicologia pratica per accogliere i cambiamenti senza ansia o frustrazione.

per accogliere i cambiamenti senza ansia o frustrazione. Allenamento consapevole per mantenere vitalità ed energia.



