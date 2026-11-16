Written by Redazione• 3:43 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Avvio il 20 novembre, dopo la conclusione del precedente percorso con 26 progetti finali. Confermata la borsa di merito da 1.140 euro finanziata dal Grand Hotel Guinigi

PISA – Dall’ideazione alla gestione del budget, fino alle strategie di comunicazione: venerdì 20 novembre prenderà il via la quarta edizione del Master in Organizzazione di Eventi dell’Università di Pisa e Fondazione Campus.

Il nuovo percorso parte a pochi giorni dalla conclusione della terza edizione, celebrata il 12 e 13 novembre al Grand Hotel Guinigi di Lucca, dove è stata assegnata una borsa di studio per merito al miglior progetto finale.

La commissione, composta da Irene Luvisi, general manager dell’hotel, e da Enrica Lemmi, docente UniPi, direttrice del master e direttrice scientifica della Fondazione Campus, ha valutato 26 elaborati. Tra i criteri considerati, qualità dei contenuti, originalità, capacità di analisi, coerenza con gli argomenti del corso e accuratezza del lavoro scritto.

Il contributo, del valore di 1.140 euro, è stato confermato dal Grand Hotel Guinigi anche per la quarta edizione.

«Premiare il talento e l’impegno dei giovani che hanno dimostrato creatività, visione e rigore analitico nei loro progetti finali è per noi un investimento concreto sul futuro dell’accoglienza e degli eventi», afferma Luvisi, sottolineando il legame tra formazione e mondo professionale.

Per Lemmi, il percorso punta a preparare figure capaci di integrare progettazione, gestione economica e attività operative. «Formare professionisti completi richiede un confronto costante con il mercato», osserva la direttrice, richiamando il ruolo delle collaborazioni con le imprese e degli stage.

Il master affronta tutte le fasi della realizzazione di un evento: ideazione, pianificazione operativa, gestione del budget, marketing e comunicazione. È previsto inoltre uno stage di 400 ore, anche all’estero, presso aziende, enti e associazioni del settore selezionati dal Career Service della Fondazione Campus.

FOTO TRATTA DAL SITO DELLA FONDAZIONE CAMPUS LUCCA.

Last modified: Novembre 16, 2026