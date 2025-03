Oltre cento interventi dei Vigili del Fuoco nel territorio di competenza

Written by Antonio Tognoli• 11:43 am• Cronaca, Pisa

PISA – Il Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa dalle ore 00:00 di Venerdì 14 Marzo alle ore 14 di Domenica 16 Marzo ha svolto cento interventi nel proprio territorio di competenza riconducibili al forte temporale che ha attraversato la nostra Provincia e ha colpito in particolar modo i Comuni di San Miniato e Montopoli in Val d’Arno.



Le tipologie vanno da danno da acqua generico, frane, dissesti statici e straripamenti/inondazioni. Non si segnalano persone ferite. Giunti in rinforzo altre squadre VV.F. in assetto acquatico dalla Regione Liguria e dai Comandi limitrofi con 41 operatori SFA. Il personale VVF ha collaborato con le squadre delle Associazioni di Volontariato messe in campo dalla Protezione Civile della Provincia. Gli interventi più rilevanti sono il salvataggio di due famiglie, per un totale di 7 persone, tra cui un neonato e 2 anziani, rimaste bloccate nelle proprie abitazioni a causa dell’innalzamento dell’acqua e il salvataggio di tre cani nel Comune di Pontedera. Attualmente la situazione meteo avversa si è normalizzata e al momento non risultano particolari criticità da segnalare.

Last modified: Marzo 16, 2025