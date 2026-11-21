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PONTEDERA – «Atto primo – Un racconto a più voci» all’Accademia Musicale Pontedera. Dal 5

dicembre la mostra «Guerra senza eroi» Si intitola «Atto primo – Un racconto a più voci» l’incontro con cui domenica 29 novembre alle ore 18, all’Auditorium «Marco Papiani» dell’Accademia Musicale Pontedera (Corso Matteotti 81), sarà presentato Officina Pontedera, il percorso triennale che porta al PALP – Palazzo Pretorio grandi mostre, eventi, incontri e attività con le scuole e le realtà del territorio, nel segno del motto «il PALP si fa città».

Non una conferenza ma un racconto corale: istituzioni, curatori e partner illustreranno il progetto e il suo primo atto, che si aprirà con la mostra «Guerra senza eroi. Jacques Courtois detto il Borgognone e la pittura di battaglia tra Sei e Settecento», a cura di Pierluigi Carofano, aperta al pubblico dal 5 dicembre 2026 al 4 aprile 2027, e proseguirà con due grandi eventi a gennaio e febbraio 2027.

Officina Pontedera è promossa dal Comune di Pontedera, dalla Fondazione per la Cultura Pontedera e dalla Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana; Luca Vivona ne è il coordinatore, con il supporto di Arte Grand Tour – Archivio Carofano e MediArte. L’incontro del 29 novembre è realizzato in collaborazione con Accademia Musicale Pontedera, Spazio NU – danza e movimento e CREC Pontedera Fotografia, con il sostegno di B.P.Laj, Ecofor Service, Unicoop Firenze, Freezanz, Orsini Costruzioni e Decorarte. L’ingresso è libero.



Last modified: Novembre 21, 2026