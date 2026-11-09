Occupazioni scolastiche a Pisa: tentata irruzione al Liceo Carducci, danni per circa 15.000 euro. Al Buonarroti prosegue l’occupazione pacifica

Written by Redazione• 7:49 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Nuove occupazioni hanno interessato i plessi scolastici cittadini, con situazioni molto diverse tra loro.

Liceo Carducci. Nella notte tra domenica e lunedì si è verificato un tentativo di irruzione nell’istituto. Scattato l’allarme a notte fonda, la Dirigenza Scolastica ha allertato direttamente le Forze dell’Ordine, intervenute tempestivamente e che hanno consentito di liberare l’edificio. Il bilancio dei danni, stimati in circa 15.000 euro, comprende: una decina di porte interne completamente rotte; una porta REI interna distrutta; tre vetri di infissi esterni rotti; il blocchetto di una serratura di porta interna forzato e asportato. L’attività didattica riprenderà con tutta probabilità nella mattinata di martedì 10 novembre; poi l’attività tornerà gradualmente alla piena normalità.

Liceo Buonarroti. Resta invece occupato il Liceo Buonarroti, dove è in corso un confronto costante tra la Dirigenza Scolastica e le studentesse e gli studenti, che hanno assicurato il carattere pacifico dell’occupazione. La Provincia di Pisa, in qualità di ente proprietario dell’edificio, e la Dirigenza Scolastica sono in contatto continuo per evitare ogni intrusione di persone esterne alla scuola, anche a tutela dell’incolumità di studentesse e studenti nell’esercizio della loro forma di protesta.

Il Presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori, dichiara: “Siamo in contatto costante con la Dirigenza Scolastica per seguire l’evolversi della situazione. Le forme di protesta pacifica degli studenti vanno ascoltate, ma i danni subiti dal Liceo Carducci non sono accettabili: le scuole sono un bene di tutti e vanno rispettate. Come Provincia, proprietaria degli edifici, continueremo a lavorare per garantire la sicurezza di studentesse e studenti e per ripristinare al più presto la piena funzionalità dell’istituto. Ringrazio le Forze dell’Ordine per il tempestivo intervento e la Dirigenza Scolastica per la prontezza e l’equilibrio dimostrati.“

Last modified: Novembre 9, 2026