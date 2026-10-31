Written by Ottobre 31, 2026 12:45 pm Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

Nuovo consiglio direttivo per la Pro Loco di Coltano: Gino Stefanucci confermato presidente

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COLTANOGiovedì 29 ottobre si è svolta l’assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche sociali della Proloco di Coltano con l’elezione del nuovo consiglio direttivo, che vede alla presidenza la riconferma all’unanimità dei presenti di Gino Stefanucci

Un grande benvenuto inoltre ai nuovi consiglieri eletti del consiglio, che passa da 12 a 14 unità, che sicuramente porteranno nuove idee ed energia per il nostro territorio.

Un sentito ringraziamento da parte del presidente Stefanucci, va ai due consiglieri uscenti Fabio Cosci e Giancarlo Vagelli, che hanno scelto di fare un passo indietro per motivi personali, per il prezioso lavoro, la dedizione e il tempo dedicati alla nostra associazione in questi anni.

Last modified: Ottobre 31, 2026
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