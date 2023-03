Scritto da admin• 8:08 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Quattro nuovi attraversamenti luminosi con impianti di ultima generazione realizzati in corrispondenza di attraversamenti pedonali in cui era stata rilevata una particolare criticità, oltre a otto semafori a chiamata installati in prossimità di alcune scuole e in altri punti segnalati dai cittadini. 12 in tutto i nuovi interventi realizzati da Pisamo per mettere in sicurezza i pedoni e prevenire il rischio di incidenti stradali.

“Nel corso di questi anni sono stati tanti gli interventi effettuati in materia di sicurezza stradale – dichiara il Sindaco di Pisa Michele Conti – in molte zone della città, grazie a un’attività di costante confronto e ascolto dei cittadini e a una pianificazione mirata degli interventi, con particolare attenzione a tutelare la sicurezza degli utenti più deboli, come anziani, bambini e persone con disabilità. Attraversamenti in quota, luminosi e semafori a chiamata che si aggiungono ai 35 mila metri quadrati di marciapiedi riqualificati o realizzati ex novo in punti in cui non esistevano neanche. Questo per invertire la tendenza rispetto al passato e rendere Pisa un città sempre più sicura, vivibile e a misura di cittadino”.

Gli attraversamenti luminosi sono stati realizzati in via Don Bosco, via Giovanni Pisano – dove contestualmente è stato realizzato un attraversamento in quota –, via del Brennero e in via Pietrasantina all’angolo con via del Marmigliaio. Poco meno di un anno fa inoltre a Riglione è stato realizzato un attraversamento pedonale tecnologico salva pedone che grazie ai dispositivi installati rileva la presenza del pedone sulle strisce e la velocità delle auto in arrivo da oltre 200 metri, se il limite di velocità viene superato si accende un’illuminazione a led rosso che avverte l’automobilista sulla necessità di rallentare.

Sono otto i nuovi impianti semaforici a chiamata già operativi o in fase di ultimazione: in Via Porta a Mare di fronte a Largo Uliano Martini nel quartiere di Sant’Antonio, in via dell’Arginone a Putignano su precisa richiesta dei residenti anche per regolare la viabilità, in via Ferruccio Giovannini a Pisanova, in via Marsala davanti alla scuola primaria “Genovesi” di Oratoio, in via Buonarroti, di fronte alla scuola materna “Suore Immacolate”, in Viale Bonaini all’altezza della galleria Don Sturzo anche per agevolare l’accesso alle scuole di via Benedetto Croce, in via Corridoni in zona stazione e due attraversamenti semaforici sul litorale, uno all’altezza della spiaggia libera di Tirrenia e un in corrispondenza del parco acquatico.

Inoltre, grazie a un finanziamento di 55 mila euro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intercettato in seguito alla partecipazione a uno specifico bando, sono stati installati nel corso di questi anni attraversamenti con tecnologie all’avanguardia per ipovedenti in via dell’Immaginetta, sull’Aurelia al Ponte dell’Impero, in via Corridoni, in via Nicola Pisano – tra via Rustichello e via Fermi –, in via Garibaldi, in via Italo Bargagna, in via Cisanello, in via S. Biagio – tra via Mazzei e via Giovanetti – e infine in via Bracci Torsi e via dell’Arginone.

