Nuova serata di emozioni tra vino e musica al Cineclub Arsenale di Pisa

PISA – Quarto appuntamento dei Cinque Mercoledì di Emozioni al Cineclub Arsenale, in programma il 30 aprile (ore 21,30).

L’inedito format che vede arte e scienza unite per investigare le intime basi emozionali prodotte dal binomio vino & musica è organizzato dall’Associazione Musicale Sinestesica, dal Cinema Arsenale e dal progetto PRIN-PNRR Cantina5.0 e vede il coinvolgimento di aziende vinicole toscane e friulane, nonché di produttori di prodotti tipici locali. La rassegna ha il principale supporto di SVC WineryProject e di altri soggetti.

Ancora due mercoledì (30 aprile e 21 maggio) di eventi nella sala Sammartino del Cineclub Arsenale di Pisa, dove gli spettatori che lo desidereranno potranno indossare degli specifici sensori (smartwatch o cardiofrequenzimetri), configurati per misurare lo stato emozionale e cimentarsi con una degustazione di vini alla cieca (le etichette verranno presentate solo dopo la degustazione, per non influenzare il degustatore). Ma per misurare le emozioni occorre prima suscitarle, e siamo sicuri che non mancheranno, grazie all’altissimo livello qualitativo dei vini in degustazione, dei prodotti in accompagnamento e alla formazione musicale di primo piano che vede la celebrata voce di Elisa Mini accompagnata al piano da Manrico Seghi e al contrabbasso da Nino Pellegrini!

Info e istruzioni per prenotare: https://www.cantinajazz.com/5me/

