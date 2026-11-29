Written by Redazione• 2:07 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

L’annuncio oggi, nel giorno dell’anniversario della nascita di Nello Rosselli. Tra i progetti principali l’edizione cartacea e digitale delle sue opere, una mostra documentaria, attività per le scuole e un convegno internazionale.

PISA – In occasione dell’anniversario della nascita di Nello Rosselli (nato a Roma il 29 novembre 1900), la Domus Mazziniana di Pisa rende noto il programma scientifico e divulgativo dedicato al novantesimo anniversario della scomparsa di Carlo e Nello Rosselli, uccisi a Bagnoles-de-l’Orne il 9 giugno 1937.

Il calendario delle attività, che si svilupperà lungo tutto il 2027, intende approfondire il profilo storico, intellettuale e civile dei due fratelli, mettendo in luce il legame diretto tra la tradizione democratica risorgimentale e l’impegno antifascista.

Cinque i punti qualificanti del programma presentato dall’Istituto pisano:

Edizione delle opere di Nello Rosselli: realizzazione di un’edizione in formato sia cartaceo sia digitale degli scritti dello storico, promossa con il patrocinio della Giunta Storica Nazionale, per rendere pienamente accessibili alla comunità scientifica e ai lettori i suoi studi sul Risorgimento e sul movimento operaio.

Mostra didattico-documentaria: allestimento dell’esposizione “Vite per la libertà”, dedicata alla vicenda dei Rosselli e della loro famiglia, seguendone il percorso dal Risorgimento all’antifascismo nel segno dell’eredità ideale e politica di Giuseppe Mazzini.

Divulgazione e formazione scolastica: un ciclo di incontri scientifici e divulgativi rivolti alla cittadinanza, affiancato da specifici corsi di formazione e aggiornamento per i docenti e le scuole, distribuiti nel corso dell’intero anno.

Giornata di studio con l’ANPIA: un appuntamento di approfondimento storico e civile organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ANPIA).

Convegno internazionale di studi: un’iniziativa dedicata all’analisi delle tradizioni democratiche europee all’incrocio degli anni Trenta, posta in relazione anche con la ricorrenza della guerra civile spagnola, momento cruciale dell’impegno antifascista internazionale e dello stesso Carlo Rosselli.

«Ricordare Carlo e Nello Rosselli a novant’anni dalla loro morte – dichiara Pietro Finelli, direttore scientifico della Domus Mazziniana – significa per la nostra istituzione tornare alle radici stesse della propria identità. La vicenda dei Rosselli e della loro famiglia rappresenta il filo rosso più coerente che unisce il Risorgimento democratico e mazziniano alla lotta di liberazione dal fascismo, a partire da quel legame profondo con Pisa e con il circolo di Sara Nathan e della famiglia Rosselli-Nathan che qui trovò un punto di riferimento fondamentale».

«Con questo programma – prosegue Finelli – abbiamo voluto affiancare alla ricerca scientifica e al lavoro sulle fonti, come l’edizione delle opere di Nello e il convegno internazionale sugli anni Trenta, un’intensa attività didattica e divulgativa. L’obiettivo è offrire alle scuole e alla cittadinanza strumenti rigorosi per comprendere il valore dell’impegno civile e il significato europeo della battaglia per la libertà e la giustizia sociale condotta dai due fratelli».

Il calendario dettagliato dei singoli appuntamenti e le modalità di partecipazione ai corsi di formazione per le scuole saranno comunicati nei prossimi mesi attraverso i canali istituzionali della Domus Mazziniana.

Last modified: Novembre 29, 2026