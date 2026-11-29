Written by Redazione• 9:12 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Tv e teatro per conoscere e ri-scoprire Rita Levi-Montalcini, protagonista dell’edizione 2026. Il Festival Nessiah, organizzato dalla Comunità ebraica di Pisa, prosegue il suo cammino con due date da mettere in calendario.

Mercoledì 2 dicembre, alle ore 18, nell’Auditorium di Palazzo Blu (Lungarno Gambacorti, Pisa) appuntamento con la conferenza “Raccontare Rita. Dietro le quinte di un film“, incontro con il regista Alberto Negrin. Modera il giornalista Adam Smulevich.

Il 26 novembre 2020 Rai 1 ha portato in prima serata Rita Levi-Montalcini, il film diretto da Alberto Negrin con Elena Sofia Ricci nel ruolo della scienziata. Il racconto parte dall’apice della sua carriera, il ritorno da Stoccolma con il Premio Nobel, e si concentra sul dilemma che segnò i suoi ultimi anni di ricerca: la difficoltà di trovare un’applicazione clinica al fattore di crescita nervoso, la scoperta che le aveva cambiato la vita. Dietro quel film c’è un lungo lavoro di avvicinamento. Per tre anni, prima di arrivare sul set, Negrin ha studiato Rita Levi-Montalcini: i suoi scritti, la storia, il modo di pensare e di stare al mondo. Un’immersione che lo rende oggi un testimone privilegiato, capace di restituire un ritratto fatto non solo di date e scoperte, ma anche di carattere, abitudini e piccoli dettagli quotidiani.

Per il festival il regista ripercorre l’intera avventura del film, episodi, imprevisti e incontri che hanno accompagnato ogni fase, dalla scrittura della sceneggiatura alle riprese. Fra questi, il prezioso contributo della nipote Piera Levi-Montalcini, che durante le riprese suggeriva e correggeva, fino ai colori preferiti degli abiti e dei gioielli della zia. Regista che ha dedicato gran parte della sua carriera al racconto biografico, da Perlasca ad Anna Frank, da Borsellino a Bartali, Negrin racconterà come si porta sullo schermo una figura così amata e complessa, e cosa significa, per chi fa cinema, confrontarsi con la libertà e il coraggio di una donna che ha fatto della ricerca la propria ragione di vita.

Giovedì 3 dicembre Nessiah si trasferisce, com’è ormai tradizione, al Teatro Nuovo-Binario Vivo (piazza della Stazione): alle 21 prima nazionale dello spettacolo “Rita. La ragazza dentro l’uovo” di Annick Emdin con Silvia Lazzeri, una drammaturgia commissionata proprio dal Festival Nessiah. In un laboratorio clandestino una ragazza guarda dentro al microscopio mentre fuori scoppiano le bombe. Il suo nome è Rita Levi Montalcini e seppure fuori imperversi la guerra, seppure se la trovassero sarebbe uccisa all’istante, ciò che è dentro l’uovo è per lei più importante: il mistero della vita.

Lo spettacolo restituisce l’esistenza e le riflessioni della signora della scienza: la ricerca volta a scoprire gli inesplorati segreti delle cellule, la sfida alla morte nel disvelamento del segreto della vita. In un monologo/non monologo, Rita si rivolge di volta in volta a un interlocutore diverso, interfacciandosi con tutti coloro che hanno fatto parte della sua vita, ricostruendo il suo percorso scientifico ed umano attraverso l’ascesa del nazifascismo ed il suo declino.

Ingresso libero con prenotazione www.festivalnessiah.it

Last modified: Novembre 29, 2026