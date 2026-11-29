Written by Redazione• 12:02 pm• Pisa, Politica

PISA – “Viste le affermazioni sulla stampa, il Comitato Santa Maria ha ragione su una cosa: il Santa Chiara non è un quartiere a sé, è nel cuore di Pisa e proprio per questo non può diventare un recinto di veti“, ad affermarlo Maurizio Nerini capogruppo FDI al Comune di Pisa.

“No al Palazzo dei Congressi, ne abbiamo già tre”, falso: Pisa non ha un vero palazzo congressuale moderno, capiente, modulabile. Ha sale storiche bellissime, ma inadatte a congressi internazionali, medici e scientifici. L’Università è favorevole, dire no significa perdere eventi, ricercatori, turismo qualificato. Non è un “palazzone”: è lavoro per alberghi, ristoranti e commercio, 12 mesi l’anno. Al posto, solo centri di ricerca”: ricerca e congressi si alimentano a vicenda, senza un luogo dove presentare, confrontarsi e attrarre finanziamenti, la ricerca resta chiusa in laboratorio. L’Università ha bisogno anche di vetrine internazionali e il Santa Chiara, a due passi da Piazza del Duomo, è il luogo perfetto, lo diciamo da sempre“.

“No agli studentati privati”: ideologico. Gli studentati non sono speculazione, sono la risposta al mercato nero degli affitti che strangola residenti e studenti. Regole chiare, prezzi calmierati, controlli: così si combatte l’overtourism, non lasciando i ragazzi in mano a chi affitta in nero“.

“Vogliamo solo verde e social” e chi non lo vuole?

“Ma verde e sociale non si fanno con gli slogan, si programmano con investimenti e con funzioni che portano risorse, tenendo insieme case, servizi, sanità di prossimità e spazi pubblici veri, non giardinetti di facciata. Pisa non ha bisogno di un quartiere-museo per pochi privilegiati, ma di un centro vivo, che torni ad abitare, studiare, lavorare e curarsi. Il Palazzo dei Congressi è la chiave di questa rinascita“, conclude la nota stampa di Nerini.

Last modified: Novembre 29, 2026