Written by Redazione• 5:59 pm• Pisa, Politica

PISA – “L’ODG della Maggioranza affronta una questione che riguarda il futuro di Marina di Pisa, ma anche la capacità della nostra città di trasformare un progetto avviato tanti anni fa in un’opportunità concreta di sviluppo”, afferma Maurizio Nerini capogruppo di FDI in Consiglio Comunale.

“Le difficoltà economiche e le vicende che si sono susseguite negli anni hanno rallentato il completamento delle aree retrostanti al porto. Oggi abbiamo davanti una nuova opportunità con la proprietà che ha manifestato la volontà di investire: ha acquisito aree comunali e con tutte le difficoltà avviato un percorso per quelle provinciali. Segnali concreti che meritano attenzione. Ci vuole un confronto istituzionale serio e responsabile. Non possiamo pensare che opere di questa portata, per completare la rigenerazione urbana con viabilità, parcheggi, verde, acquedotti, fognature e servizi, possano essere realizzate esclusivamente con risorse pubbliche, ci vuole il coinvolgimento degli investimenti privati il nostro obiettivo non deve essere quello di bloccare o rallentare, lo hanno già fatto in troppi ma quello di governare i processi, pretendere garanzie e accompagnare gli investimenti affinché producano risultati concreti per la comunità con ricadute importanti per Marina, per i residenti, per le attività economiche e per tutto il Litorale. Marina ha bisogno di infrastrutture, servizi, spazi riqualificati, nuove opportunità di una prospettiva di sviluppo che non si limiti alla stagione estiva, ma che possa generare economia, lavoro e attrattività durante tutto l’anno. Per questo si chiede al Sindaco e alla Giunta di proseguire, in accordo con l’Ente Parco e nel rispetto delle competenze e delle procedure, il percorso necessario a favorire la realizzazione delle opere pubbliche e private previste. Crediamo che la rigenerazione dell’area sia una possibilità da cogliere, non un’occasione da perdere. Marina merita di vedere completato un progetto che attende da troppo tempo“.

Last modified: Novembre 24, 2026