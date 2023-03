Nella sala ASBUC a Migliarino Enrico Pompeo con “Nessuno ha dato la buonanotte”

Scritto da admin• 2:35 pm• Vecchiano, Cultura, Tutti

PISA – “Progetto Libri”, la rassegna organizzata dall’Associazione La Voce del Serchio in collaborazione con la Sezione Soci Valdiserchio-Versilia di Unicoop Firenze e MdS Editore, giunge all’incontro di marzo. Ospite della rassegna sarà questa volta Enrico Pompeo con il suo “Nessuno ha dato la buonanotte”, ultima uscita della collana ‘Cattive strade’ e libro più venduto del 2021, tra quelli pubblicati da MdS. A moderare l’incontro ci sarà Fabrizio Bartelloni, editor del romanzo e curatore della collana. Le letture saranno, come di consueto, affidate all’attrice Daniela Bertini. L’incontro si terrà Giovedì 23 marzo alle ore 18:00 presso la Sala ASBUC a Migliarino, Via Salvo D’Acquisto n. 1

IL LIBRO. Una tipica famiglia piccolo borghese nell’Italia di oggi: una moglie emancipata e di bell’aspetto che non si domanda quanto della sua emancipazione dipenda da quell’aspetto, un marito che si è affermato nel lavoro partendo dal niente e si sente pronto per il grande salto professionale e una adolescente inquieta e attraente, bramosa d’essere considerata adulta, come accade a quasi tutti gli adolescenti. È proprio nell’irrequietezza di quella ragazzina che Pompeo fissa il punto d’origine di una crepa destinata a squarciare l’intonaco di un affresco ordinario, rivelando a poco a poco il disegno nascosto, le linee segrete di una composizione troppo fragile per resistere al passaggio del tempo e agli sbandamenti e le disillusioni che porta con sé. Quella che prende forma pagina dopo pagina è una progressiva disgregazione in cui ciascuno dei personaggi osserva il frantumarsi della propria immagine e tenta di impedire che il crollo lasci soltanto rovine; e mentre gli adulti annaspano e affondano, appesantiti da troppe zavorre, sarà proprio Teresa, assecondando una passione amorosa scomoda e proibita, a intuire che talvolta “il sentiero per il nostro cielo passa attraverso la voluttà del nostro inferno”.

L’AUTORE. Enrico Pompeo è nato a Livorno nel 1972. Insegnante di Italiano, è autore dei romanzi: ‘Una curva improbabile’ (Edizioni Edicom 2001); ‘Il Drago, il Custode, lo Straniero’ (Ed. Creativa 2016. Premio Speciale della Giuria ‘Alda Merini’ 2017) e un libro di racconti ‘Scritti (S)Connessi’ (Ed. Creativa 2018. 3° Classificato in ‘EquiLibri’ 2018). È drammaturgo e regista dello spettacolo ‘La Cattiva Strada’, patrocinato dalla Fondazione De André. Scrive recensioni per le riviste ‘Azione Nonviolenta’ e ‘Offline’. Organizza laboratori di arte e comunicazione presso l’Agriturismo Montevaso.

Last modified: Marzo 22, 2023