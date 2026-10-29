NavigArte OFF, a Fauglia quattro spettacoli tra conflitti, controllo e libertà

Written by Redazione• 11:33 am• Fauglia, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

Venerdì 30 ottobre alle 21.15 al Teatro Comunale le creazioni di Naturalis Labor e Chille de la Balanza. Per il concorso coreografico in scena La Nueva Luz e COREOlab

FAUGLIA – Quattro creazioni per esplorare le relazioni umane, le dinamiche del potere e il desiderio di libertà. Venerdì 30 ottobre, alle ore 21.15, il Teatro Comunale di Fauglia, in piazza Trento e Trieste 1, ospita un nuovo appuntamento della V edizione di NavigArte OFF, il festival internazionale di danza diretto da Flavia Bucciero.

Ad aprire la serata sarà “Paysage après la bataille” della Compagnia Naturalis Labor, con coreografia di Luciano Padovani. Ispirato anche alle inquietudini evocate da Goya, il lavoro indaga la violenza e le contraddizioni della natura umana, interrogandosi su ciò che resta dopo un conflitto.

Seguirà “Controllo”, spettacolo di Chille de la Balanza, di e con Chiara Lovaglio e Ilenia Tozzo. Vincitore del festival SPACCIAMO CULTURE interdette 2025, esplora il confine tra condizionamento e libertà attraverso il rapporto tra il corpo umano e una figura inanimata.

Due le proposte del concorso coreografico. La compagnia La Nueva Luz presenterà “Latido en la sombra (Seguiriya)”, coreografia di Patrizia Vennero per LD&S Productions. Sette bailaoras porteranno in scena una riflessione sulla condizione femminile e sulle imposizioni che limitano la libertà individuale, tra solitudine e sorellanza.

Completerà il programma “Vincent – Storia danzata di un pittore” del laboratorio COREOlab, con regia e coreografie di Ilaria Meoni. Danza, teatro danza e musica dal vivo racconteranno la passione e il tormento di Vincent van Gogh. Il laboratorio, attivo al Centro Giovani di Piombino dal 2024, è un’esperienza gratuita aperta alla cittadinanza.

NavigArte OFF nasce da un’idea del Consorzio Coreografi Danza d’Autore, in collaborazione con il Teatro dell’Aglio.

Informazioni e prenotazioni: www.teatrodifauglia.it, info@teatrodifauglia.it, WhatsApp 375 5615955.

Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro per universitari e 5 euro per studenti delle scuole di danza, musica e teatro.

Last modified: Ottobre 29, 2026