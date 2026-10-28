NavigArte, a Pisa il finale tra Čechov e la danza di Evie Demetriou

Written by Redazione• 10:03 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Sabato 31 ottobre al Bastione del Parlascio “I danni del tabacco”; domenica 1° novembre a Teatri di Danza e delle Arti l’assolo “Never Just I”

PISA – Il teatro di Anton Čechov e la danza contemporanea di Evie Demetriou chiudono la XVI edizione di NavigArte, il festival diretto da Flavia Bucciero. Due appuntamenti dedicati alle fragilità, alle relazioni e al desiderio di affermare la propria identità, in programma sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre.

Il primo è “I danni del tabacco”, in scena sabato 31 ottobre alle ore 18 al Bastione del Parlascio, in largo del Parlascio. A proporlo è la compagnia Laboratori Permanenti di Arezzo, con Roberto Negri e la regia di Caterina Casini.

Nell’atto unico di Čechov, il protagonista Ivan Ivanovič Njuchin viene incaricato dalla moglie di tenere una conferenza sui danni del tabacco. Il discorso si trasforma però in una confessione delle proprie frustrazioni: tra ironia e amarezza emerge il ritratto di un uomo diviso tra il desiderio di ribellarsi e l’incapacità di cambiare vita. La ricerca musicale è di Michele Casini, il disegno luci di Piero Ercolani.

Domenica 1° novembre alle ore 21, a Teatri di Danza e delle Arti, in Corte Sanac 97-98, sarà invece protagonista “Never Just I”, assolo della coreografa e performer cipriota Evie Demetriou, presentato da Cie En Drasi.

Attraverso movimento, parola e umorismo, la creazione esplora i ruoli di donna, madre e figlia, intrecciando vulnerabilità, senso di colpa e forza. Demetriou firma coreografia e testi, con la drammaturgia di Georgina Kakoudaki e il progetto artistico di Tabea Martin.

I biglietti costano 7 euro, con ridotto a 5 euro per studenti universitari, soci Coop, residenti di Porta a Mare, Cep e Barbaricina, bambini e studenti delle scuole di danza, musica e teatro.

Per informazioni e prenotazioni: 050 501463, WhatsApp 342 0787727, navigarte.info@gmail.com. Informazioni anche su www.movimentoinactor.it.

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Last modified: Ottobre 28, 2026