Nasce Vista Pisa, il primo hotel 5 lusso in Piazza dei Miracoli

Written by Antonio Tognoli• 1:03 pm• Pisa

PISA – La società Sagabri, della famiglia Madonna, in collaborazione con il brand Vista, annuncia un’importante tappa del proprio sviluppo: la nascita del primo hotel 5 stelle lusso di Pisa, che sorgerà nel cuore di Piazza dei Miracoli, all’interno del Palazzo dei Trovatelli, affacciato direttamente sulla Torre Pendente. L’apertura è prevista nel 2029.

L’operazione avviene a distanza di pochi mesi dall’inaugurazione di Vista Ostuni ed è stata possibile grazie alla partnership siglata tra la famiglia Madonna, importante gruppo imprenditoriale toscano che opera in diversi settori, tra cui sanità, costruzioni, immobiliare e hotellerie, e la famiglia Passera, imprenditori nel settore alberghiero da oltre 100 anni.

Andrea Madonna, presidente di Sagabri, afferma: “Siamo contenti di annunciare questo accordo con la famiglia Passera che senza dubbio accelera il progetto di riqualificazione di un immobile così importante per la nostra città. Desidero altresì ringraziare Gennaro Gattuso, dimostrando ancora una volta un forte legame con la nostra città, che ha reso possibile il passaggio di quote, che sono state acquistate per metà dalla mia famiglia (che ora detiene il 75% della società padrona dell’immobile) e il restante 25% alla famiglia Passera”.

Quindi, nel riassetto societario, Gennaro Gattuso, che aveva rilevato l’immobile insieme alla famiglia Madonna nel 2019, esce dall’operazione in un contesto di proficua sinergia e collaborazione.

La gestione dell’hotel, tramite un contratto di affitto di lungo termine, sarà affidata al marchio Vista.

In linea con la visione del brand di riqualificare immobili storici, Vista Pisa occuperà un palazzo risalente al 1315, custode di sette secoli di storia e di architettura italiana, situato in una posizione straordinaria con affaccio diretto su Piazza del Duomo, e vista impareggiabile sulla Torre Pendente. Un tempo “Ospedale della Pace” e poi “Ospizio dei Trovatelli” che accoglieva i bambini abbandonati della città, oggi si prepara a rinascere come luogo di accoglienza, bellezza e memoria.

Il palazzo sarà oggetto di un importante lavoro di restauro e ristrutturazione e riconversione in hotel, dimostrando ancora una volta il forte impegno del brand a salvaguardare e riqualificare immobili storici e generare valore per il territorio e per la comunità locale. L’intervento sarà eseguito in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con la Soprintendenza con l’obiettivo di restituire alla città uno spazio di incontro, ospitalità e di pregio, capace di dialogare con la storia e l’identità del luogo.

“Siamo grati alla famiglia Madonna per avere reso il progetto possibile e per averci considerati all’altezza di questa importante sfida”, dichiara Luigi Passera, CEO Vista. “È stato un grande lavoro di squadra, per il quale esprimo la nostra gratitudine a tutti gli attori coinvolti. Pisa con la sua enorme attrattiva turistica potrà sicuramente beneficiare di un nuovo albergo di questa qualità, e ovviamente per lo sviluppo di Vista è una location eccezionale. La nostra strategia è portare il lusso dove ancora non c’è e quindi non possiamo che essere entusiasti di aprire letteralmente di fronte alla Torre di Pisa”.

Bianca Passera, Presidente Vista, si unisce alla gratitudine espressa da Luigi Passera per questa nuova opportunità di sviluppo del brand.

Con una superficie complessiva di circa 5.800 m² e oltre 1.300 m² di corti e giardini interni, il palazzo ospiterà circa 40 camere e suite con vista sulla Torre, un ristorante gourmet ispirato alla cucina toscana contemporanea, un american bar, una spa, oltre a spazi dedicati all’arte.

Il progetto architettonico e di ristrutturazione è affidato all’architetto Roberto Murgia (RMA), già incaricato per il recente Vista Ostuni. Lo sviluppo del progetto verrà presentato nel corso del prossimo anno, in un dialogo aperto con la città e il territorio.

L’operazione è stata seguita per Savimag dallo studio avv. Prof Vincenzo Pinto e per Vista da avv. Alfredo Trotta di Tr-Lex e la dott.ssa Paola Favati di Studio Rock. L’attività di Operator Selection è stata curata da EY Parthenon, sotto la guida di Marco Zalamena, Hospitality leader e di Francesco Cammardella, Head of Hotel Capital Market.

