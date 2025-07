Nasce “Pisa 365”: la città fa sistema per un’offerta culturale e turistica attiva tutto l’anno

Written by Antonio Tognoli• 2:27 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Lunedì 14 luglio a Pisa, nove importanti enti e istituzioni hanno siglato il Protocollo d’Intesa “Pisa 365”, un accordo triennale per promuovere la città come destinazione turistica e culturale di eccellenza, attiva tutto l’anno. Le istituzioni coinvolte sono il Comune di Pisa, l’Opera della Primaziale Pisana, la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, l’Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant’Anna, Fondazione Palazzo Blu, Fondazione Teatro di Pisa e i Musei Nazionali di Pisa.

L’iniziativa, nata su impulso dell’Opera della Primaziale Pisana, risponde alla comune esigenza di consolidare le sinergie esistenti e perseguire una collaborazione strutturata per la condivisione di attività di studio, ricerca, formazione, sensibilizzazione e divulgazione. L’obiettivo primario è ottimizzare la programmazione degli eventi cittadini, coordinare la comunicazione e migliorare l’accoglienza, evitando sovrapposizioni e massimizzando l’impatto delle iniziative.

Pisa è una città con un patrimonio inestimabile, non solo storico-artistico ma anche accademico e scientifico, “Pisa 365” punta a mettere a sistema tutte queste eccellenze per offrire un’esperienza culturale e turistica senza precedenti; questo protocollo rappresenta quindi un passo fondamentale per una gestione più efficace e sinergica delle risorse.

“La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest è pronta a mettere a disposizione le proprie competenze per il successo di Pisa 365 – ha dichiarato Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – L’esperienza maturata con la destinazione turistica Terre di Pisa sarà preziosa per coordinare questo sforzo congiunto per rafforzare l’attrattività culturale e turistica della città.”

Il Protocollo “Pisa 365” è valido per tre anni e le parti si impegnano a redigere un rapporto annuale di attività per valutarne i risultati e suggerire eventuali sviluppi futuri. Questo accordo pone le basi per una gestione più efficiente e un’immagine più coesa di Pisa come capitale culturale e turistica, ed è aperto alla futura adesione di altri enti e istituzioni che condividano la visione e gli obiettivi del progetto.

“Pisa è da secoli uno dei luoghi più riconoscibili e ammirati al mondo – ha sottolineato il presidente dell’Opera della Primaziale Pisana Andrea Maestrelli – punto di riferimento culturale, spirituale e turistico di livello internazionale. L’Opera della Primaziale Pisana ha voluto fortemente promuovere e sostenere il progetto ‘Pisa 365’ perché crediamo che solo attraverso una visione condivisa e una collaborazione strutturata tra le istituzioni sia possibile valorizzare appieno le tante eccellenze della nostra città. Coordinamento, sinergia e pianificazione comune rappresentano strumenti fondamentali per costruire un’offerta culturale e turistica integrata, capace di valorizzare l’immenso patrimonio di Pisa e di rafforzarne il ruolo nel panorama internazionale.”

“Voglio ringraziare tutti i soggetti cittadini coinvolti che contribuiscono a sviluppare una governance efficace e coordinata – ha sottolineato Michele Conti, Sindaco del Comune di Pisa – Fare sinergia, lavorare insieme e fare programmazione strategica è il modo per valorizzare pienamente tutte le grandi potenzialità che può esprimere la nostra città. Il turismo infatti non può essere lasciato al caso o alla sommatoria di iniziative scollegate. Con questo protocollo, che si aggiunge a quello siglato a maggio per la Destination Management Organization (DMO), tutti gli attori coinvolti si impegnano a lavorare insieme per migliorare l’offerta e mettere in campo una regia condivisa del turismo. Così potremo affrontare le sfide di un mercato sempre più internazionale e competitivo.”

“Il Protocollo rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni per valorizzare in modo coordinato le eccellenze culturali, scientifiche e artistiche della nostra città. – ha affermato il Rettore Scuola Superiore Sant’Anna, Nicola Vitiello– La Scuola Superiore Sant’Anna è orgogliosa di contribuire a questa rete, convinta che la sinergia tra mondo accademico, amministrazione pubblica e operatori culturali sia fondamentale per rendere Pisa una destinazione sempre più attrattiva, dinamica e accogliente durante tutto l’anno.”

“Il progetto Pisa 365 rappresenta un passo fondamentale per il rafforzamento del legame tra l’Università di Pisa e il suo territorio. – ha evidenziato Marco Macchia, Delegato del Rettore per i rapporti con il territorio dell’Università di Pisa – Partecipare a questa rete, insieme alle più prestigiose istituzioni cittadine, ci consente di coordinare le numerose iniziative dell’Ateneo nei campi della ricerca, della formazione e della terza missione con gli altri eventi del territorio, contribuendo concretamente alla promozione di Pisa come polo culturale e turistico d’eccellenza. Questo è strategico per rafforzare il ruolo di Pisa come Città Universitaria di rilievo nazionale e internazionale. Il Sistema Informatico di Ateneo, presieduto dal professor Antonio Cisternino, metterà a disposizione della rete cittadina le proprie competenze per promuovere la cultura dell’accoglienza, contribuendo alla pianificazione coordinata e sostenibile degli eventi attraverso l’impiego dell’intelligenza artificiale generativa.”

“Siamo lieti di mettere a disposizione di questa nuova rete tutta la nostra disponibilità affinché si realizzi un’operazione congiunta di valorizzazione e promozione della città – ha aggiunto Alessandro Schiesaro, direttore della Scuola Normale Superiore – La Normale garantisce già iniziative culturali di successo come la stagione concertistica, il cinema della Normale, le conferenze pubbliche, la fruizione dei palazzi intorno a Piazza dei Cavalieri e siamo convinti che in sinergia con gli altri soggetti questa offerta sarà ancor più valorizzata Scuola Normale Superiore.”

“I Musei Nazionali di Pisa sono un nuovo istituto del Ministero della cultura che ha nel suo dna la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la sinergia con altri attori istituzionali della città. – ha sottolineato Massimo Dadà, dirigente dei Musei Nazionali di Pisa – La firma del protocollo dal nostro punto di vista è dunque un passo importante nell’ottica di una fattiva collaborazione tra le numerose istituzioni presenti sul territorio, al fine di rafforzare e incrementare la proposta culturale cittadina, sia per i residenti, sia per i visitatori.”

“Il Teatro Verdi aderisce al circuito Pisa 365 con concreto spirito di collaborazione e desiderio di costruire. – ha affermato Diego Fiorini, presidente Fondazione Teatro di Pisa – Per la sua natura, il Teatro è il luogo dell’esperienza in senso pieno, potremmo dire che qui trovano sintesi le variegate esperienze rappresentate da ciascuno dei nostri ‘compagni di viaggio’: produce e ospita spettacoli ed eventi, offre momenti culturali e di formazione d’alto profilo, accoglie pubblico di ogni età e provenienza, è ‘museo’ aperto alle visite. Il Teatro Verdi desidera quindi farsi cerniera tra le assodate meraviglie cittadine, come la piazza dei Miracoli, i Lungarni e il resto della città da far scoprire e vivere a cittadini e turisti.”

“L’accordo che viene presentato oggi, al quale Palazzo Blu aderisce insieme a numerose istituzioni cittadine, va nella direzione auspicata da tempo di costituire un efficace coordinamento delle attività culturali e più in generale attrattive, che la città di Pisa può offrire – dice Cosimo Bracci Torsi, presidente di Palazzo Blu – Un obiettivo che ci vede partecipi e pronti a collaborare per contribuire all’offerta culturale con le mostre temporanee, il museo con la collezione permanente e i numerosi eventi che vengono proposti in auditorium. Siamo convinti che non si tratti soltanto di costruire un calendario di iniziative senza sovrapposizioni, che renda Pisa una città da vivere tutto l’anno. Il compito più ampio crediamo riguardi la costruzione di una collaborazione tra istituzioni che si impegnano in una strategia condivisa per valorizzare al meglio le tante iniziative che Pisa e il suo territorio circostante esprimono.”

Last modified: Luglio 14, 2025