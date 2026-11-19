Written by Redazione• 1:03 pm• Volterra

Solidarietà ai lavoratori del sistema museale. La formazione politica contesta la riduzione degli orari e chiede interventi per sostenere l’offerta culturale e il turismo invernale.

VOLTERRA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Coalizione Volterra Civica.

«Meno posti di lavoro e orari penalizzanti per un’offerta culturale e turistica ai minimi termini». Coalizione Volterra Civica interviene sulla situazione del sistema museale cittadino, esprimendo solidarietà ai lavoratori e criticando le scelte dell’Amministrazione comunale.

Al centro della presa di posizione ci sono le conseguenze della riduzione degli orari sulla stabilità economica del personale e sulla qualità dell’offerta. «Come può un giovane avere prospettive e fare famiglia se gli orari e quindi i guadagni sono ballerini, senza alcuna certezza?», domanda la coalizione.

Secondo la formazione civica, il comparto museale ha bisogno di personale qualificato e continuità lavorativa, anche per evitare la perdita delle competenze maturate nel tempo. «Servirebbe investire nelle risorse umane, non togliere loro entusiasmo e prospettive», sostiene.

La critica riguarda anche le politiche per la destagionalizzazione del turismo. La coalizione descrive un quadro di difficoltà per il settore e chiede alla Giunta guidata da Santi quali iniziative intenda adottare per rendere Volterra più attrattiva durante i mesi invernali.

Nel comunicato non manca un attacco al Partito Democratico, accusato di incoerenza tra le dichiarazioni a sostegno della cultura e le scelte amministrative. Per Coalizione Volterra Civica, la tutela dei lavoratori e il rafforzamento dell’offerta museale devono diventare elementi centrali delle politiche culturali e turistiche della città.

Last modified: Novembre 19, 2026