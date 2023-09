Mura in movimento: passeggiata della salute, quando la bellezza stimola il benessere

Scritto da admin• 5:51 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – La bellezza che stimola il benessere: Mura di Pisa e Uisporganizzano ‘Mura in movimento per la salute‘, due giornate per conoscere e vivere il percorso in quota come scenario privilegiato per il trekking urbano e le camminate cittadine. Dalla Torre di Legno vicino ai lungarni fino alla maestosità di piazza dei Miracoli passando per angoli nascosti, spazi verdi, panorami mozzafiato su monti e monumenti: venerdì 15 settembre la passeggiata della salute aperta a tutti. Partenza alle 16.30 da piazzetta Del Rosso e arrivo fino in piazza dei Miracoli e ritorno per un totale di 7 chilometri immersi nella storia della città e allo stesso tempo lontani dallo stress urbano, ospite d’eccezione l’architetto Marco Guerrazzi che si è occupato dal restauro del monumento che ne ha permesso la fruibilità e accessibilità. L’iniziativa in collaborazione con la Società della Salute dell’area pisana fa parte delle ‘Camminate della Salute‘, un programma MiGioAct sostenuto da Sport e Salute.

La passeggiata sarà preceduta da un incontro pubblico martedì 12 settembre alle 16.30 alle Officine Garibaldi per preparare i partecipanti al percorso e scoprire la storia delle Mura, con Verter Tursi responsabile per la Uisp del progetto ‘Pisa città che cammina’ e Raffaele Zortearesponsabile eventi e comunicazione Mura di Pisa

Per informazioni chiamare la Uisp al numero 050 503066oppure via mail pisa@uisp.it, per gli aderenti ingresso speciale sulle Mura con biglietto ridotto a 3 euro

