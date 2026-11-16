Movimento e riabilitazione, quasi 10 milioni al progetto con il Sant’Anna di Pisa

Written by Redazione• 1:15 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

NeuroEthoPrim ottiene un ERC Synergy Grant 2026. Il programma, della durata di sei anni, unisce neuroscienze e bioingegneria per studiare il controllo dei movimenti e porre le basi di nuove neurotecnologie.

PISA- Comprendere come il cervello coordina azioni complesse, dal camminare alla manipolazione degli oggetti, per individuare nuove strategie di recupero delle funzioni motorie. È l’obiettivo di NeuroEthoPrim, progetto che coinvolge la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’Università di Parma e il Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), finanziato con quasi 10 milioni di euro nell’ambito del bando ERC Synergy Grant 2026.

Il programma durerà sei anni e studierà i meccanismi con cui le reti cerebrali dei primati organizzano i movimenti naturali dell’intero corpo nelle interazioni con l’ambiente. I ricercatori cercheranno di individuare un codice condiviso tra individui diversi, integrando neuroetologia, bioingegneria e nuove tecnologie per lo studio del sistema nervoso.

A coordinare il progetto sarà Luca Bonini, docente di Neuropsicologia e Neuroscienze cognitive dell’Università di Parma, insieme a Silvestro Micera, bioingegnere del Sant’Anna, e Kyung-In Jang, ricercatore del KAIST.

La prospettiva è porre le basi per futuri interventi neuroprotesici e neuroriabilitativi rivolti a persone con lesioni cerebrali e del midollo spinale. Il progetto partirà dalla ricerca di base sul controllo motorio per sviluppare strumenti e modelli orientati al recupero funzionale.

Al Sant’Anna, le attività si svolgeranno nell’area di ricerca in Bioelettronica, coordinata da Micera. Parteciperanno Eleonora Russo, che studia il codice neuronale delle funzioni cognitive e del movimento attraverso modelli e machine learning, e Alberto Mazzoni, esperto di neuroscienze computazionali.

L’Università di Parma contribuirà con le ricerche di neuroetologia coordinate da Bonini e con il lavoro di Monica Maranesi ed Elena Borra, esperte di comportamento animale e neuroanatomia dei primati. Il gruppo coreano guidato da Jang svilupperà le neurotecnologie innovative a supporto delle attività.

NeuroEthoPrim consolida una collaborazione già avviata tra Parma e Sant’Anna sul controllo motorio. La proposta è stata valutata da 13 esperti internazionali indipendenti ed è stata selezionata tra le 957 candidature presentate al bando europeo.

Last modified: Novembre 16, 2026