Movida, “Pisa al Centro” propone serate al Giardino Scotto per alleggerire le piazze del centro storico

Written by Redazione• 10:45 am• Pisa, Politica

Al via il ciclo di incontri pubblici nei quartieri. Il 20 novembre al SMS il confronto su giovani e anziani

PISA– Serate con musica e dj set a ingresso libero al Giardino Scotto per offrire ai giovani uno spazio dove ritrovarsi e ridurre la pressione sulle piazze del centro storico. È la proposta presentata dalla lista civica Pisa al Centro all’Antico Caffè Toti, durante l’incontro pubblico «Residenti e movida, verso una soluzione di equilibrio», primo appuntamento di un ciclo che toccherà tutti i quartieri della città.

Al confronto hanno partecipato, insieme ai soci e agli eletti della lista civica, i comitati di quartiere di San Martino, San Francesco e Santa Maria, residenti di Piazza la Pera, Piazza delle Vettovaglie e Piazza Santa Caterina, oltre alle associazioni giovanili: It’s Time, Pera Battle, Jevis, Mag Stage.

comitati, rappresentanti delle associazioni giovanili, il parroco di San Martino Don Enrico e residenti del centro storico, tra cui quelli di piazza della Pera e piazza delle Vettovaglie. A introdurre la discussione è stato l’ingegner Beatrice Carmassi, che ha illustrato come si misura il rumore, con particolare attenzione alle piazze del centro.

La proposta è di portare al Giardino Scotto una parte delle iniziative serali oggi concentrate nelle piazze del centro storico, conciliando il riposo dei residenti con la possibilità per i giovani di stare insieme e divertirsi. Nelle intenzioni della lista civica, il giardino potrebbe ospitare anche concerti, mostre e altre iniziative culturali.

Perché gli incontri nei quartieri. Con questo ciclo di appuntamenti Pisa al Centro intende portare il confronto sulle scelte che riguardano la città nei luoghi in cui se ne vedono gli effetti ogni giorno. Ogni quartiere ha esigenze proprie, dai servizi di vicinato alla vivibilità di strade, piazze e giardini. Gli incontri serviranno a raccogliere segnalazioni e idee da chi abita e lavora nei quartieri, dalle associazioni e dai comitati, e a discutere con loro le proposte elaborate dal gruppo consiliare e dai referenti della lista civica. Il primo appuntamento ha messo attorno allo stesso tavolo residenti e associazioni giovanili, dando spazio a esigenze diverse su una questione che riguarda entrambi.

«Vogliamo rilanciare la nostra azione politica partendo dall’ascolto e dalla partecipazione dei cittadini», spiegano da Pisa al Centro. «Chi vive un quartiere ogni giorno conosce problemi che possono sfuggire nel dibattito cittadino e spesso ha già idee su come affrontarli. Vogliamo discuterne sul posto, capire insieme quali siano le priorità e portare quel confronto nel lavoro del nostro gruppo in Consiglio comunale».

Il prossimo incontro, «Giovani e anziani, un patto tra generazioni», si terrà venerdì 20 novembre alle 18 al SMS.

Last modified: Novembre 7, 2026