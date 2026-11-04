Motus apre la stagione del Teatro di Buti con “Come un cane senza padrone. Reading”

Written by Redazione• 11:11 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Venerdì 27 novembre alle 21.15 al Teatro Vittoria di Cascine di Buti uno spettacolo tra parola, immagini e voci dal vivo nell’universo di Pier Paolo Pasolini.

PISA – Sarà “Come un cane senza padrone. Reading” di Motus ad aprire la stagione teatrale 2026/2027 dell’Associazione Teatro Buti, curata da Dario Marconcini. L’appuntamento è per venerdì 27 novembre alle 21.15 al Teatro Vittoria di Cascine di Buti.

Ideato e diretto da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò, il lavoro attraversa l’immaginario letterario di Pier Paolo Pasolini, intrecciando narrazione, proiezioni e recitazione dal vivo. In scena Dany Greggio e Franck Provvedi, con la voce narrante di Emanuela Villagrossi e la cura dei testi di Daniela Nicolò.

Schermi, un tavolo da doppiaggio e un’automobile compongono lo spazio scenico. La voce registrata di Pasolini, tra poesie e frammenti di interviste, accompagna l’ingresso del pubblico e introduce un racconto che esplora desiderio, trasformazione e solitudine.

Al centro della vicenda ci sono Carlo, ingegnere dell’Eni, e il suo incontro con Carmelo. Le immagini delle loro azioni scorrono sugli schermi, mentre gli interpreti ne restituiscono le voci dal vivo, attraverso un meccanismo che richiama il doppiaggio cinematografico. Sullo sfondo, periferie urbane e una spiaggia desolata attraversata da un cane diventano parte del racconto.

Lo spettacolo è una produzione Motus e Théâtre National de Bretagne di Rennes, in collaborazione con il Teatro Mercadante di Napoli – progetto Petrolio.

La stagione è sostenuta da Regione Toscana, Comune di Buti, Residenze Artistiche Toscane, Fondazione Pisa e Unicoop Firenze.

Informazioni e prenotazioni: teatrodibuti@teatrodibuti.it, telefono 329 1063401.

Last modified: Novembre 4, 2026