Written by Redazione• 2:22 pm• Montopoli in Val d'Arno

Si parte sabato 28 novembre con un laboratorio di disegno. Il Museo Civico Guicciardini propone un secondo percorso con visite e attività sensoriali.

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO– Torna il Caffè Alzheimer, un ciclo di incontri per le persone che convivono con la malattia e per i familiari che le assistono. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Cooperativa Sociale La Pietra d’Angolo Onlus, è gratuita grazie al sostegno dell’azienda Tesorino.

Gli appuntamenti si terranno dalle 9.30 alle 12.30 nella biblioteca comunale, in via Bulignano 4. Ogni incontro prevede una colazione condivisa, attività di gruppo e la possibilità di confrontarsi con professionisti e altre famiglie sulle difficoltà della cura quotidiana.

Si comincia sabato 28 novembre 2026 con Il tempo del disegno. Il 19 dicembre sarà la volta di Il piacere di vivere il presente, dedicato a creatività e meditazione. Il laboratorio Ri-fiorire si svolgerà in due tappe, il 23 gennaio 2027 con la modellazione e il 20 febbraio con la colorazione. Per informazioni si può contattare la coordinatrice Samanta Cantini al 348 174 6960 o la cooperativa al 0571 400328.

Alle persone con Alzheimer e a chi le assiste è rivolto anche «RIUNIRSI. Il museo incontra l’Alzheimer», promosso dal Museo Civico Guicciardini e curato da Serena Chiarugi e Chiara Risaliti. Il progetto, sviluppato con il gruppo Musei per l’Alzheimer del MUDEV, prevede cinque incontri mensili di 90 minuti, con visite alle sale e laboratori sensoriali con argilla e terra. Ogni gruppo sarà composto da un massimo di dieci persone, operatori compresi.

Last modified: Novembre 25, 2026