“Montopoli si Racconta” torna con oltre venti opere: ospite Arturo Scotto

Written by Redazione• 4:21 pm• Montopoli in Val d'Arno

Il 16 e 17 ottobre la seconda edizione del festival degli autori del territorio. Incontri gratuiti in Sala Pio XII, tra narrativa, poesia e un approfondimento su Gaza

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Due giorni dedicati alle voci e alle storie degli autori locali, con spazio anche all’attualità. Torna venerdì 16 e sabato 17 ottobre “Montopoli si Racconta”, il festival nato per valorizzare la scrittura del territorio, giunto alla seconda edizione.

Oltre venti le opere presentate, tra libri, racconti e poesie. Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti e si svolgeranno nella Sala Pio XII, in via Guicciardini 57.

«La risposta ci ha sorpreso a tal punto da farlo diventare un appuntamento fisso», spiegano la sindaca Linda Vanni e l’assessore alla cultura Marzio Gabbanini, ricordando il debutto dello scorso anno. «Ci piace pensare che così si possa promuovere la lettura e la scrittura e offrire un momento pubblico di presentazione a tutti i nostri autori e autrici».

Il festival si aprirà venerdì alle 17.30 con l’inaugurazione e il saggio di Giulia Pallassini, in un incontro coordinato da Riccardo Pistolesi. Alle 18 spazio ai libri di formazione di Francesca Votino e Laura Fantozzi, con Irene Cavallini e Riccardo Pistolesi. Alle 18.45 sarà la volta delle opere autobiografiche di Patrizia Bianconi, Rolando Bertelli e Anna Fiaschi, con Marica Rossi.

Sabato alle 9.45 il deputato Arturo Scotto presenterà “Flottilla. In viaggio per Gaza”, con il coordinamento di Alessandra Nardini e Linda Vanni e il firmacopie curato dalla libreria Colibrì di Santa Croce sull’Arno. Alle 11 seguiranno i testi storici e d’avventura di Eugenio Cino, Paolo Tinghi e Fabrizio Nelli, con Donatella Taddei.

Il pomeriggio inizierà alle 15 con la poesia di Giancarlo Boldrini, Nicoletta Vassallo e Saverio Chiti, in un incontro coordinato da Linda Vanni. Alle 15.30 sarà presentato il saggio di Giuseppe Salamone, con Fabiano Bertelli.

Alle 16.10 toccherà ai thriller di Luca Poli, Roberto Stefanelli e Paolo Zingoni, con Paola Marchetti. La chiusura, alle 16.50, sarà dedicata al fantasy di Paolo Bertelli, Elisabetta Nesti e Giovanni Susini, con Celina Elmi.

Last modified: Ottobre 12, 2026