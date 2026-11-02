Montopoli, screening gratuiti e un buono da spendere al mercato di San Romano

Mercoledì 4 novembre l’iniziativa del Comune con Confesercenti. L’unità mobile ISPRO sarà presente anche il giorno successivo
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO- Un buono da utilizzare al mercato per chi partecipa agli screening oncologici. È l’iniziativa promossa dal Comune di Montopoli in Val d’Arno, in collaborazione con Confesercenti, per mercoledì 4 novembre, quando l’unità mobile ISPRO farà tappa in piazza della Costituzione a San Romano, in concomitanza con il mercato settimanale.
«Chi nella giornata di mercoledì parteciperà agli screening riceverà un buono da poter spendere in uno degli esercizi ambulanti che aderiscono all’iniziativa», spiegano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini. Un modo per mettere in relazione la promozione della salute con le attività commerciali del territorio.
L’unità mobile offrirà gratuitamente mammografie, screening cervicali e test per il colon-retto, dalle 9.30 alle 17. Le attività di prevenzione proseguiranno anche giovedì 5 novembre. Per prenotare è disponibile il portale didisi.ispro.toscana.it.
«Fare prevenzione conviene e questa iniziativa lo conferma», commenta Claudio Del Sarto, responsabile provinciale di Confesercenti Pisa, ringraziando il Comune e gli esercenti coinvolti. «Comunità vuol dire questo: collaborare affinché iniziative anche differenti possano dialogare per il bene collettivo».
Gli appuntamenti rientrano nel programma dell’Ottobre Rosa, che si concluderà sabato 7 novembre alle 9.30, nel Salone Mediceo del Convento Francescano di San Romano, con il convegno pubblico “Conoscere per Prevenire e Prendersi Cura di Sé”.
A coordinare l’incontro sarà la dottoressa Francesca Martella, direttrice dell’oncologia medica dell’ospedale San Giuseppe e responsabile del Centro Donna di Empoli. Parteciperanno i medici del territorio, a disposizione per rispondere alle domande della cittadinanza.Last modified: Novembre 2, 2026