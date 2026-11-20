Written by Redazione• 12:04 pm• Montopoli in Val d'Arno

Il Comune tra i 58 enti toscani finanziati. L’intervento in piazza San Matteo ha un costo complessivo di oltre 240mila euro

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Un finanziamento di 92.738 euro per eliminare le barriere architettoniche e riqualificare il Palazzo della Polizia Locale in piazza San Matteo. Il Comune di Montopoli in Val d’Arno rientra tra i 58 comuni toscani beneficiari delle risorse assegnate attraverso l’avviso dedicato ai Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba).

La graduatoria definitiva è stata approvata dall’Azienda USL Toscana centro, tramite il Centro regionale accessibilità. Il contributo sosterrà un progetto dal valore complessivo di oltre 240mila euro.

«L’intervento punta a rendere l’edificio più accessibile e fruibile per tutti i cittadini, in particolare per le persone in condizione di disabilità, per gli anziani e per chi ha difficoltà motorie», spiega la sindaca Linda Vanni, richiamando anche il lavoro svolto sul nuovo parco giochi di San Romano.

Il palazzo, situato di fronte alla torre di San Matteo, ha ospitato la Polizia Locale fino al febbraio 2025, quando un’infiltrazione d’acqua ha reso inagibili le scale esterne.

La riqualificazione consentirà di recuperare gli spazi e migliorarne l’utilizzo, con uffici e locali destinati a spogliatoio per il personale.

«Questo risultato conferma la direzione che abbiamo scelto: un paese in cui accessibilità e inclusione non siano parole, ma interventi concreti sugli spazi che viviamo ogni giorno», dichiarano Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini, ringraziando la Regione Toscana e il Centro regionale accessibilità per il sostegno.

Last modified: Novembre 20, 2026