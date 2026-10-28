Montopoli entra nella Via Francigena: riconosciuta la variante ciclabile di 26,7 chilometri

Written by Redazione• 12:37 pm• Montopoli in Val d'Arno

“Sulle orme di Castruccio Castracani” collega Poggio Adorno a San Miniato passando da Castelfranco, San Romano e Montopoli. L’annuncio durante la mostra mercato del tartufo bianco

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Un nuovo itinerario per scoprire il territorio in bicicletta, tra borghi, storia e paesaggio. Montopoli è ufficialmente parte di una variante ciclabile turistica della Via Francigena: il riconoscimento è arrivato venerdì 23 ottobre, con il voto dell’assemblea dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, al termine di un percorso di approvazione regionale.

A darne notizia è stata la sindaca Linda Vanni, durante la seconda mostra mercato del tartufo bianco, conclusa domenica.

Il tracciato, denominato “Sulle orme di Castruccio Castracani”, si sviluppa per 26,7 chilometri. Parte da Poggio Adorno, scende verso Castelfranco di Sotto, attraversa l’Arno e raggiunge San Romano e Montopoli. Prosegue poi lungo i boschi di Germagnana e Montalto, per ricongiungersi alla Francigena nel centro storico di San Miniato.

«Un risultato che ci rende orgogliose e orgogliosi e che premia il lavoro fatto insieme», dichiarano Vanni e l’assessore al turismo Marzio Gabbanini. «Non è un percorso sostitutivo, ma un valore aggiunto: un itinerario alternativo, attrattivo per le sue qualità storiche, culturali e paesaggistiche».

L’amministrazione ringrazia gli uffici comunali, la responsabile Bellini, le associazioni, l’Ecoistituto delle Cerbaie, il Comune di Castelfranco di Sotto e gli uffici regionali per la collaborazione.

Il riconoscimento si inserisce nel percorso di promozione turistica del borgo, che comprende l’ingresso nelle Città del Tartufo, la Bandiera Arancione e le iniziative culturali degli ultimi mesi.

Un ringraziamento va anche agli espositori e alle realtà coinvolte nella mostra del tartufo, a partire dall’Arco di Castruccio, con cui il Comune ha curato la coprogettazione. «Stiamo dimostrando che Montopoli c’è e che chi viene a visitare il borgo può vivere esperienze di qualità», concludono Vanni e Gabbanini.

Last modified: Ottobre 28, 2026