Montopoli, contributi alle famiglie per il trasporto scolastico dei minori con disabilità

Written by Redazione• 11:54 am• Montopoli in Val d'Arno

Domande online entro le 12 del 10 novembre. Il sostegno riguarda gli spostamenti organizzati autonomamente dalle famiglie nell’anno 2026.

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO– Un contributo economico per le famiglie che organizzano autonomamente il trasporto scolastico dei figli con disabilità. È la misura promossa dal Comune di Montopoli in Val d’Arno per sostenere il diritto allo studio e la partecipazione alla vita scolastica.

Le richieste devono essere presentate entro le 12 di martedì 10 novembre, esclusivamente online sul portale e-Civis del Comune, accedendo con SPID o CIE.

Il contributo è rivolto alle famiglie con minori con disabilità residenti nel territorio comunale, iscritti alla scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado negli anni scolastici 2025/2026 e/o 2026/2027, con frequenza totale o parziale nell’anno solare 2026.

Il trasporto deve essere organizzato direttamente dalla famiglia e può riguardare scuole situate sia nel comune sia fuori dal territorio comunale.

«La misura nasce per offrire un supporto concreto alle famiglie che, per esigenze specifiche, necessità legate a terapie o altri fattori, non possono ricorrere al servizio ordinario di trasporto scolastico collettivo o personalizzato», spiegano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini. L’obiettivo è aiutare a conciliare la frequenza scolastica con le cure e le necessità quotidiane.

Prima di inviare la domanda, il Comune invita a consultare l’avviso pubblico integrale sul sito istituzionale, per verificare tutti i requisiti e le condizioni di accesso.

Last modified: Novembre 6, 2026