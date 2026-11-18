Written by Redazione• 2:31 pm• Montopoli in Val d'Arno

Le autorizzazioni saranno assegnate gratuitamente e avranno validità a tempo indeterminato. Il Comune rinnova il regolamento e introduce un incentivo all’imprenditoria femminile

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Due nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente sul territorio comunale. È stato pubblicato sul Burt regionale e sul sito del Comune di Montopoli il bando di concorso pubblico per titoli ed esami, che prevede l’assegnazione a titolo gratuito e con validità a tempo indeterminato.

La procedura segue l’approvazione in Consiglio comunale del nuovo regolamento Ncc. Attualmente sul territorio sono attive quattro autorizzazioni: sulla base della normativa regionale e del confronto con le associazioni di categoria, l’ufficio Suap ha valutato il fabbisogno e previsto due ulteriori assegnazioni.

«Il bando precedente risale a circa vent’anni fa», spiegano la sindaca Linda Vanni e l’assessore Andrea Marino. «Grazie allo sforzo e al lavoro dell’ufficio Suap abbiamo aggiornato il nostro regolamento e adesso diamo la possibilità a chi ha investito o vuole investire in questo settore di partecipare per esercitare a Montopoli».

Per l’amministrazione il servizio ha una duplice funzione: raggiungere le zone meno servite dal trasporto pubblico e sostenere lo sviluppo turistico.

«Le nostre strutture ricettive sono collocate in zone spesso distanti dalla stazione ferroviaria e quindi poco raggiungibili con i mezzi pubblici», sottolineano Vanni e Marino. Il potenziamento degli Ncc viene quindi indicato come uno strumento per migliorare i collegamenti con Montopoli e le sue frazioni.

Tra le novità del regolamento, oltre all’adeguamento normativo, figura anche l’incentivo all’imprenditoria femminile.

Il bando completo, i requisiti e la documentazione per partecipare sono disponibili sul sito del Comune di Montopoli in Val d’Arno.

Last modified: Novembre 18, 2026