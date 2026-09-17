Montopoli, approvate le controdeduzioni al Piano strutturale

Written by Redazione• 3:55 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO- Il Piano strutturale è stato al centro dell’ultimo Consiglio comunale di Montopoli in Val d’Arno, che ha esaminato e votato le controdeduzioni alle osservazioni presentate da enti e privati durante i 60 giorni di deposito. Complessivamente sono pervenuti 64 contributi e osservazioni, riguardanti sia l’intero territorio comunale sia le singole frazioni.

«Un ringraziamento va agli uffici comunali per il lavoro svolto, all’architetto Graziano Massetani, alla commissione Affari del territorio e al suo presidente Fabiano Bertelli – dichiara la sindaca Linda Vanni –. In commissione ogni osservazione è stata approfondita alla presenza dei tecnici, consentendo a tutti i componenti di conoscere e valutare ogni aspetto. Questo metodo ha portato all’approvazione della delibera con il voto favorevole di tutti i consiglieri e una sola astensione».

Le controdeduzioni seguono alcune linee prioritarie: mobilità lenta, verde, sviluppo turistico e tutela idrogeologica delle aree più fragili.

«Montopoli si dota così di uno strumento aggiornato per governare le trasformazioni del territorio nei prossimi quindici anni, nel rispetto del patrimonio e delle esigenze della comunità – prosegue Vanni –. Siamo soddisfatti del percorso partecipativo, che ha coinvolto cittadini e soggetti istituzionali. L’obiettivo è superare le frammentazioni territoriali e creare aree maggiormente unite da servizi e finalità comuni».

Il Consiglio ha inoltre approvato all’unanimità la richiesta di deroga alla legge regionale 65, per consentire a chi vive nelle zone maggiormente esposte al rischio idrogeologico, come la golena dell’Arno o le aree interessate da movimenti franosi, di trasferire i propri volumi edilizi in una zona urbanizzata del Comune.

Approvato anche un atto di indirizzo rivolto alla Provincia di Pisa per chiedere l’eliminazione o la revisione del vincolo di inedificabilità nella fascia di 50 metri dai boschi, considerata la tutela già prevista dalla normativa statale.

Nota: nel testo originale i dati numerici non tornano: 13 contributi pubblici più 48 osservazioni private danno 61, non 64; inoltre le classificazioni territoriali sommano 60 e gli esiti 66. Prima della pubblicazione sarebbe opportuno verificare i numeri.

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Last modified: Settembre 18, 2026