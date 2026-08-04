Montecastelli Pisano, torna “La Suave Melodia”: il festival internazionale di musica antica

Written by Redazione• 9:09 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Nel cuore del borgo medievale di Montecastelli Pisano torna “La Suave Melodia”, il festival dedicato alla musica antica promosso dalla Fondazione Science & Music Ets. La manifestazione coniuga eccellenza artistica, valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del territorio.

Tra gli appuntamenti più significativi dell’estate culturale della Val di Cecina, la rassegna propone un viaggio attraverso il repertorio rinascimentale e barocco, eseguito da interpreti di fama internazionale su strumenti storici e nel rispetto delle prassi esecutive dell’epoca.

I concerti si svolgono negli spazi della Fondazione Science & Music, trasformando Montecastelli Pisano in un punto d’incontro per musicisti, studiosi e appassionati provenienti da diversi Paesi europei.

A dirigere artisticamente il festival è il maestro Giovanni Antonini, tra i più importanti interpreti della musica antica a livello internazionale. Flautista, direttore d’orchestra e fondatore dell’ensemble Il Giardino Armonico, Antonini è impegnato da oltre quarant’anni nella riscoperta del repertorio barocco e classico e collabora con alcune delle principali orchestre e istituzioni musicali del mondo.

“La Suave Melodia” non è soltanto una rassegna di concerti, ma un’esperienza culturale immersiva, nella quale il fascino dell’architettura medievale incontra l’eccellenza delle esecuzioni musicali. Ogni appuntamento offre un’occasione di ascolto, approfondimento e condivisione, rivolgendosi sia agli appassionati sia a chi si avvicina per la prima volta a questo repertorio.

La Fondazione Science & Music, con sede a Montecastelli Pisano, è ormai una realtà riconosciuta nel panorama culturale internazionale. Durante tutto l’anno promuove concerti, masterclass, attività formative e progetti capaci di mettere in dialogo musica, ricerca e innovazione, richiamando nel borgo musicisti, ricercatori e studenti da numerosi Paesi.

Il festival costituisce anche un’importante occasione di promozione turistica per Montecastelli Pisano e per l’Alta Val di Cecina, dimostrando come la cultura possa contribuire allo sviluppo e alla valorizzazione dei piccoli borghi.

Il programma completo dei concerti, gli orari e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale della Fondazione Science & Music.

Last modified: Agosto 4, 2026