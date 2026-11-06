“Moneta e promesse”, Paolo Zannoni racconta a Pisa le origini della finanza moderna

Written by Redazione• 1:54 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Lunedì 9 novembre alle 17.30 in Sala Baleari la presentazione del volume, con Monica Baldassarri e Valeria Pinchera. Ingresso libero.

PISA– Dalla Repubblica marinara alle origini della moneta bancaria, fino al rapporto tra banche e Stati. Lunedì 9 novembre alle 17.30, nella Sala Baleari di Palazzo Gambacorti, sarà presentato “Moneta e promesse. Sette storie di banchieri che hanno plasmato il mondo moderno”, il volume di Paolo Zannoni, esperto di finanza internazionale, pubblicato da Rizzoli.

L’incontro sarà introdotto dall’assessore alla Cultura Filippo Bedini. L’autore dialogherà con Monica Baldassarri, docente di Storia delle monete medievali e moderne all’Università di Milano, e Valeria Pinchera, professoressa di Storia economica all’Università di Pisa. A moderare sarà Alberto Di Minin, professore di Management alla Scuola Superiore Sant’Anna. L’ingresso è libero.

Il libro ricostruisce l’evoluzione dei rapporti tra istituti bancari e potere politico attraverso sette vicende storiche, dal Medioevo all’età contemporanea. Il percorso prende avvio proprio da Pisa, dove lo sviluppo dei traffici commerciali e la crescente domanda di moneta posero le condizioni per la diffusione di nuove forme di pagamento e credito.

«Zannoni ci racconta una Pisa inedita e di come la nostra città abbia avuto un ruolo decisivo nel mondo delle banche e della finanza dell’epoca», sottolinea Bedini, richiamando il libro mastro della Compagnia di Parazone e Donato, la carenza di moneta coniata e il conseguente impiego della valuta bancaria.

Dalla vicenda pisana, l’indagine si sposta alla Venezia del Seicento, alla nascita della Banca d’Inghilterra, al Regno di Napoli, alla Rivoluzione americana e alla Russia bolscevica, affrontando anche le esperienze delle valute private nell’Europa moderna.

Attraverso documenti e fonti d’archivio, Zannoni approfondisce il ruolo del debito pubblico e bancario nella formazione dei sistemi monetari moderni. Una prospettiva che, osserva l’assessore, permette di leggere le monete come strumenti per comprendere le dinamiche economiche, politiche e sociali del passato.

Last modified: Novembre 6, 2026