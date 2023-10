“Modellismo d’Arsenale” agli Arsenali Repubblicani

Scritto da admin• 4:02 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Pisa offre una ghiotta occasione, per gli appassionati di Modellismo e non solo, di poter ammirare dei fantastici modelli in miniatura di navi all’interno della Mostra “Modellismo d’Arsenale” che si terrà da venerdì 3 a domenica 6 novembre 2023 presso il suggestivo scenario degli Arsenali Repubblicani, evento presentato presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti dall’Assessore alla Cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini, oltre che dal Presidente dell’Associazione Promosfera Marco Monaco e da due dei modellisti che esporranno i loro capolavori, vale a dire Claudio Falaschi e Tiziano Mainardi.

di Giovanni Manenti

L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con il patrocinio della stessa, oltre che della Provincia di Pisa, Marina Militare, Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, Associazione Nazionale Marinai d’Italia e Lega Navale, consentirà di ammirare 70 modelli – di grandezza variabile da circa 20 centimetri sino alla scala 1:24 di 160 centimetri – che assommano un valore di oltre un milione di €uro e narrano la Storia della marineria mondiale dall’antico Egitto sino ai nostri giorni, attraverso opere realizzate da modellisti provenienti non solo da ogni parte d’Italia nonché, due di essi, dalla Francia e dalla Spagna, per un evento completamente gratuito usufruibile dalle ore 9 alle 18, tranne che per il giorno dell’inaugurazione di venerdì 3, che avverrà alle ore 15.

Ovviamente soddisfatto l’Assessore alla Cultura Filippo Bedini, che ha tenuto a sottolineare come: “si sia abituati, sin da bambini, a considerare i modellini come dei giocattoli, mentre la Mostra che verrà inaugurata venerdì prossimo è costituita da vere e proprie Opere d’Arte che tracciano la Storia dell’Ingegneria navale dall’antichità sino ai giorni nostri attraverso modelli realizzati in tutta Italia oltre che dalla Spagna e dalla Francia che non posso che definire dei capolavori, oltretutto esposti in una cornice che è la più adatta quale quella degli Arsenali Repubblicani dove, all’esterno, verrà posizionato il Galeone della Repubblica Pisana, dato che anche il relativo Catalogo dedica uno spazio alle Regate delle Antiche Repubbliche Marinare e, sotto questo profilo, ci auguriamo che l’esperienza di questa Mostra possa essere esportata come iniziativa collaterale anche in occasione della citata Regata annuali, poiché si tratta di un evento che ha bisogno di tornare ad avere un taglio anche culturale e rievocativo importante, e non solo essere viste sotto l’aspetto meramente agonistico”.

“Tengo inoltre a ricordare“, conclude Filippo Bedini, “che in questa occasione, sempre nell’area della Cittadella prospiciente agli Arsenali Repubblicani, sabato e domenica prossimi saranno aperti per eventuali visite da parte di chi si recherà alla Mostra anche il Fortilizio e la Torre Guelfa, da dove ammirare un panorama esclusivo di Pisa, così da costituire un altro fine settimana in cui gli Arsenali Repubblicani e la zona della Cittadella divengono protagonisti grazie ad un’iniziativa, come in questo caso la Mostra dedicata al Modellismo navale, ma che offre nel contempo altre possibilità di apprezzare alcuni dei tantissimi monumenti e scorci della nostra città“.

Su come questa Mostra sia nata, lo chiarisce Marco Monaco, Presidente dell’Associazione Promosferae, il quale tiene ad evidenziare come: “in realtà la stessa sia nata quasi per caso, nel senso che ho avuto l’occasione di conoscere Claudio Falaschi e Tiziano Mainardi in un incontro conviviale nel corso del quale mi portarono a conoscenza della loro passione, che poi è divenuta col tempo anche la mia sino all’organizzazione di questa Mostra grazie alla collaborazione del loro gruppo di amici modellisti che credono in questo mondo, per la quale l’Associazione che presiedo ha subito aderito alla relativa richiesta, così da presentare un evento che ritengo sia unico nel suo genere e che mi auguro sia molto seguito dal pubblico in quanto chi verrà si troverà ad ammirare dei modelli di navi che sono delle vere e proprie opere d’arte, con modelli eseguiti in scala, ma interamente fatti a mano e sul progetto originale anche sotto il profilo del materiale usato“.

“Per quanto riguarda i modellisti espositori“, conclude Monaco, “il compito di contattare gli stessi lo hanno portato ovviamente a termine Claudio e Tiziano, i quali, come sempre del resto, hanno incontrato chi ha immediatamente aderito con entusiasmo all’iniziativa rispetto a chi, al contrario, ha declinato l’invito, ma posso tranquillamente affermare di essere contenti del livello e della qualità della Mostra, avendo altresì avuto modo di conoscere, cammin facendo, i vari artisti e non posso che confermare essere delle persone squisite che meritano indubbiamente un palcoscenico loro dedicato, con la speranza che i due provenienti dall’estero possano fare pubblicità all’evento per far sì che nelle successive edizioni altri loro connazionali possano parteciparvi“.

